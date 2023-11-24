61歲男當糖爹和嫩妹約砲　「不想付6萬元」被清潔劑噴眼弄瞎





▲男子和年輕女子約會慘被弄瞎。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名男子想當「糖爹」包養正妹，在專門App上結識26歲女子卡莉(Kaley Renae Medina)後，順利邀約對方約會，沒想到對方突然獅子大開口要錢，他拒絕後慘被清潔劑倒入眼睛，送醫後確定失明。

26歲女子卡莉被控在聖安東尼奧市(San Antonio)家中，攻擊一名61歲男子。比爾郡(Bexar County)警長薩拉查 (Javier Salazar)表示，2人是透過交友App結識，卡莉還在網路上註明自己想要尋找的對象，是有錢多金的年長男性。

▲女子因為搶劫罪被捕。（圖／翻攝自Bexar County Sheriff's Office）

61歲受害者表示，他和卡莉曾約會過一次，雖然約會很順利，但他沒有打算之後和對方繼續見面，沒想到21日凌晨2時30分左右，卡莉突然出現在他家，他讓對方進來後2人喝了點酒，卡莉突然向他索討美元2,000元（約台幣6萬多元）。

男子拒絕後，沒想到卡莉突然暴怒，開始四處砸毀他的東西，後來把清潔劑倒在他頭上，導致眼睛化學性灼傷失明，卡莉離開前還偷走他的iPhone、護照、攝影機和吹風機。

薩拉查表示，受害者報案後，警方很快就逮捕到卡莉，發現她之前曾犯下酒後駕車、喝醉酒攻擊、加重攻擊等罪，「你永遠不知道你勾搭上的人是誰，很明顯這名女子是個危險人物」，提醒大眾網路交友時要注意安全。