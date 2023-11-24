他樂透爽中11.5億「隔天照樣準時上班」　曝：公司需要我

▲60多歲司機皮埃爾買樂透中了5000萬加幣。（圖／翻攝加拿大樂透公司）



記者吳美依／綜合報導

加拿大蒙特婁誕生億萬富翁，60多歲司機皮埃爾（Pierre Richer）買樂透中了5000萬加幣（約新台幣11.5億元），但隔天依然準時打卡上班，也沒有計畫在短期內退休。他直言，公司非常需要自己，「沒有我，貨運部門就無法運作。」

CTV等外媒報導，過去30年以來，皮埃爾不時都會試試手氣，今年10月與女兒採買日用品時，順便花10元加幣（約新台幣230元）買了2張樂透，終於受到幸運女神眷顧。

皮埃爾起初沒有意識到這件事，直到開獎隔天才被妻女發現。他坦言，一開始聽見興奮尖叫聲，還以為女兒被蜘蛛嚇到了，得知自己中獎確實「有一點開心」，但只是「走進房間，她們告訴了我。我說『好喔』，然後就走了。」

▲皮埃爾30年來都有買樂透的習慣。（示意圖／CFP）



皮埃爾在一間餐飲公司擔任物流駕駛員，儘管已經60多歲並一夜致富，他依然沒有改變日常生活，而是在隔天凌晨4時30分準時打卡上班，「我不能把他們（公司與同事）丟在黑暗中。我感覺都一樣，一切都沒有改變。」

儘管如此，皮埃爾與家人已經開始規畫如何運用這筆錢，「我們的計畫是買一棟房子、一輛車，基本上就是這樣了。」此外，他還打算送妻女去出去玩，「我不是一個愛渡假的人，所以我讓她們去渡假。」

►►►彩券爽中頭獎2000多萬 他在墓地席開200桌「謝鬼」：歡迎打包



►►►他樂透爽中2.6億「竟淪落街頭還坐牢」 低調現況曝光



►►►這座小鎮一夕誕生「10個千萬富翁」 集資買彩券竟中8億頭獎

