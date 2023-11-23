台南最淫貪官已關押11月！搬「愛妻鬧離婚」求交保　遭法官打臉

▲台南市經發局長陳凱凌涉貪，一審判刑8年。（圖／資料照）



記者黃資真／台南報導

前台南市經發局長陳凱凌因貪污受賄近200萬元，以及購屋詐貸296萬元，甚至要求廠商招待有女陪侍的飲宴、用賄款買情趣娃娃，被稱為「最淫貪官」，一審被判刑8年。而他從審理前到現在已被羈押11個月，日前稱「妻子鬧離婚，讓他回家處理糾紛」，再次聲請具保停押，仍遭法院打臉駁回。

陳凱凌自去年12月23日遭檢方聲押禁見，直到現在二審審理中，長達11個月都待在看守所被羈押，移審二審後他於10月19日再次具狀聲請具保，辯護律師指出，一審認為陳凱凌有逃亡之虞，律師指陳之父母及子女均在台灣，不太可能逃亡，且妻子已對他提離婚訴訟，希望法官讓他具保或定期報到，讓他回家處理家庭糾紛。

惟檢方仍認他涉犯貪污重罪且有逃亡之虞，仍有羈押必要，但尊重合議庭裁定；今(23)日台南地院表示，陳凱凌已受重刑之諭知，客觀上增加畏罪逃亡之動機，可預期被告逃匿規避審判程序及刑罰執行之可能性升高，有相當理由認為有逃亡之虞。

合議庭法官認陳凱凌仍有羈押之必要性，尚無從以具保、責付或限制住居等較輕處分替代，在目的與手段間之衡量並無明顯違反比例原則，亦無刑事訴訟法如經聲請具保停止羈押不得駁回之情形，是以本案聲請並無理由，應予駁回。本案得抗告。