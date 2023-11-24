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詐騙謊言無極限老翁被騙450萬元　南警聯手逮車手

▲台南市警麻豆分局埋伏查獲出面取款的21歲鄭姓車手，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警麻豆分局埋伏查獲出面取款的21歲鄭姓車手，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

78歲楊姓老翁3月於臉書見股票教學加入LINE，誆稱保證獲利穩賺不賠，即投入450萬元，惟事後楊男因帳戶被鎖定，向詐騙集團詢問原因，沒想到詐騙集團竟誆稱係因儲值金額不足才被鎖定，只要儲值至900萬元帳戶即可解除鎖定，楊男報警並會同警方，誘捕鄭姓車手出手取款當場查獲。

▲台南市警麻豆分局埋伏查獲出面取款的21歲鄭姓車手，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，78歲楊姓老翁3月於臉書見股票教學加入LINE，後續認識多名網友慫恿至某投資網站購買台股之低價股，誆稱保證獲利、穩賺不賠，10月份遂依指示陸續於住家面交現金新台幣450萬元進行儲值，幾天後楊男因帳戶被鎖定，向詐騙集團詢問原因，沒想到詐騙集團竟誆稱係因儲值金額不足才被鎖定，只要儲值至新台幣900萬元帳戶即可解除鎖定，楊男察覺有異至派出所報案才確認自己遭詐騙。

▲台南市警麻豆分局埋伏查獲出面取款的21歲鄭姓車手，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

麻豆分局受理報案後隨即成立專案小組，23日員警指示楊姓老翁依照約定交付款項，待車手持假證件及現金收據取款時，立即上前壓制逮人，將21歲鄭姓車手當場逮捕。

▲台南市警麻豆分局埋伏查獲出面取款的21歲鄭姓車手，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

麻豆分局分局長林獻力表示，現今網路科技發達，投資工具日益增多且複雜，詐騙集團常利用「高獲利」、「穩定獲利」、「穩賺不賠」等為由，誘騙民眾匯款到指定帳戶，以小投資大回饋的假象放長線釣大魚，利用網路虛擬的環境施以詐騙。民眾應提高警覺，勿貪圖方便及利益，小心求證為防止詐騙的不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙、110報案專線或至鄰近派出所尋求協助。

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