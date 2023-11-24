防老爸遇詐賠光家產...兒一招築防火牆生效卻挨告　結局超暖心

▲陳男擔心父親遇到投資詐騙，為防家產被拿去抵押，盜用父親印章到地政事務所辦理預告登記。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子懷疑父親遇到詐騙集團，每天做著投資賺大錢的美夢，陳男擔心父親借錢去投資不夠，還會把家產拿去抵押貸款，因此決定築起防火牆，到地政事務所申請「預告登記同意」，凡遇要處分房地的行為，都要經過陳男同意，結果反因盜用父親的印章，觸犯偽造文書罪，台北地檢署檢察官考量陳男犯案動機，陳父也不希望兒子有前科，決定給予緩起訴1年處分。

據了解，陳男的父親不知從哪裡得到了所謂的內線消息，把積蓄都拿去投資還不夠，另外向人借貸就等著要變富翁，陳男一直苦勸父親小心遇到詐騙集團，但陳父始終不理會，還不斷吹噓這筆投資前景可期，讓陳男開始擔心家產被詐團都給吃乾抹淨，但家中房地都登記在父親名下，讓陳男焦急不已

2023年2月9日，陳男決定從家裡偷走父親的印鑑章和印鑑證明，到新北市新店地政事務所，以父親名義填寫土地登記申請書、預告登記同意書，並在文件上蓋上父親的印章，希望未來家產如果有要被拿去做任何處分的話，地政事務所都要先通知陳男並取得同意。

果然，陳父在2月20日要拿著房產地契去申辦貸款，但陳男先前的護家行動生效了，金融機構拒絕陳父申貸，陳父發現憤而向警局提告，聲稱自己遭人冒名申請「預告登記」，檢警很快就查出冒名的人就是陳男，依使公務員登載不實文書等罪法辦。

陳男到案坦承盜用父親的印鑑，自白說明犯案原委，陳父也被兒子的行為嚇了一跳，表明希望撤回告訴，不要害兒子留下刑事紀錄，檢察官考量陳男並無前科，犯罪所生危害不大，決定給予緩起訴處分，處分期間1年，條件是要上1堂法治教育課程。