陸籍「毀容斷手丐幫」曼谷遊蕩　持30天旅遊簽證或學生簽證入境

記者魏有德／綜合報導

泰國曼谷近日爆出有一批陸籍乞丐，相似的特徵便是部分肢體殘缺或臉部有被燒燙傷等毀容痕跡，引起當地警方注意。泰國移民局副局長潘塔納表示，經過排查，大多數涉事者是以為期30天的旅遊簽證，也就是遊客身份入境，也有一部分是持學生簽證入境，相關簽證問題正在調查中。

▲曼谷街頭出現一批陸籍殘疾毀容乞丐，引起官方注意。（圖／翻攝微博，下同）

《澎湃新聞》報導，潘塔納還表示，對於中國乞討者案件，泰國國家警察總署已責令移民局和大都會警察局進行擴大調查，如果確實存在違法行為的，會將其驅逐出境，「如果被逮捕且被驅逐出境的，將會被列入系統黑名單，之後將無法再次入境泰國。」

據了解，在曼谷街頭乞討的陸籍乞丐們會身穿學生制服，臉部燒燙傷痕跡明顯，甚至有人手部被砍斷，相當令人同情及不忍。當地一名社會人士甘先生透露，這群人疑似是被「跨國乞丐團」控制，目前探明成員約有7人，已經有3人被捕。

另有消息指出，在這些乞丐被警方逮捕後，疑似有開豪車的中文翻譯拿著他們的護照前來「要人」，並且自稱願意給予警察1人1萬泰銖的「放人費」。泰國警方表ㄓ，熟悉「交錢要人」潛規則的行為有待深挖嚴查，懷疑背後有龐大共犯結構。