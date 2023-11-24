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社會 社會焦點 保障人權

投資被騙75萬！嘉義男反擊「2周騙出5車手」　警員也給讚　

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名陳姓男子，因為不滿跟著LINE群投資，被詐騙75萬，主動幫警方打擊犯罪，2周內以面交現金為由約出5名車手，交由警方逮捕，連警方都佩服表示「要破獲詐欺集團並非易事，但第一次看到民眾自行破獲的，真是太厲害了！」

▲▼嘉義詐騙受害者不甘受騙，於兩周內協助警方破獲5名車手。（圖／記者翁伊森翻攝）
▲車手出門和陳男面交現金，被警察當場逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市陳姓男子，先前在網路上看見投資廣告，標榜穩賺不賠誘使民眾加入 LINE群組，詐騙集團還在群組內偽裝一般民眾，頻頻回覆「感謝老師教導，讓我這次一週內賺了50萬元」等訊息，陳男深信不疑，竟陸陸續續投入共75萬元資金投資。直到警方循著情資進行高風險對象宣導阻詐時，陳男聽到他投資匯款的帳戶，已經因為其他被害人報案被列為警示帳戶，才恍然大悟驚覺自己遭詐騙。▲▼嘉義詐騙受害者不甘受騙，於兩周內協助警方破獲5名車手。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲陳男（左）約車手（右）到便利超商面交現金。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳男不甘受騙，向警方表示他在網路上看到大量類似廣告，願意協助警方將車手約出來，協助警方打擊詐欺犯罪。警方告知他當詐騙集團成功得手後，後續要再約出來其實是有難度的，但還是感謝他有協助的心意。

結果，接下來的兩週內，陳男竟在網路上陸續約出5名詐騙集團車手面交，協助警方起獲相關偽造證件、贓款及偽造收據等證物。

連員警都嘖嘖稱奇道「從警那麼久，自知要破獲詐欺集團（5名車手以上）並非易事，但第一次看到民眾自行破獲的，真是太厲害了！再多出幾位約車能手民眾，我看車手會被警方抓光光吧！」▲▼嘉義詐騙受害者不甘受騙，於兩周內協助警方破獲5名車手。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲詐騙車手遭逮。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方呼籲，網路詐騙陷阱多，民眾在投資前務必多方查證，切勿聽信片面之詞或僅因有財經名人出現在廣告中便深信不疑，而使財產遭受詐騙損失。呼籲民眾也要提高防詐意識，別被「穩賺不賠、高獲利」等話術吸引，或撥打「165 反詐騙專線」即時查證。

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