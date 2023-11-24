游顥爆「選區寄戶口外地買房」　蔡培慧駁烏龍爆料：在投市租屋

▲蔡培慧遭爆為寄戶口在競選團隊成員家裡的「幽靈人口」，本人出面駁斥。（圖／蔡培慧競選團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

國民黨南投縣第二選區立委參選人游顥23日爆料，指對手立委蔡培慧戶籍登記於鹿谷鄉某民宅，實為其競選團隊成員住處，也就是蔡只是戶籍遷至鹿谷取得參選資格，卻沒有濁水溪線居住事實；蔡則出面澄清，自己確實於南投市租屋居住，反批游顥未查證就烏龍爆料。

游顥陣營昨（23日）召開記者會，競選總幹事蔡宜助指出，蔡培慧於今年3月立委補選前，將戶籍遷至鹿谷鄉永隆村中央巷，但該處民宅竟是現任鄉民代表蘇炳南住家，蘇也是蔡競選團隊的駐區主任，讓許多鄉親質疑，蔡根本不曾居住在第二選區。

蔡宜助表示，根據蔡培慧財產申報，其置產的房屋有的在桃園市，有的在南投第一選區的埔里鎮，令人質疑她人都住在外地，卻寄戶口在鹿谷，是否在為下一屆縣長參選鋪路、屆時再住回烏溪線自家？批評「人不在，心也不在」。

游顥則說，選舉時最可怕的就是寄戶口的幽靈人口，邀請蔡培慧說清楚，究竟是否確實和駐區主任住在一起，還是為了選舉寄戶口、做虛偽戶籍。

對於游顥陣營的指控，蔡培慧隨即出面澄清，其母親是鹿谷人、自己也是鹿谷女兒，但因服務選區廣達7鄉鎮市，平時多住鹿谷鄉阿姨家及南投市內轆租屋處，「這是再自然不過的事」。

蔡培慧反批游顥身為議員，想知道競選對手住在哪裡，向派出所查證應該是很容易的事；而他不做事、不認真監督縣政、提不出政見，卻只知道查戶籍，不向鄉親解釋自己廣告打這麽多，競選經費從何而來；蔡呼籲對手停止烏龍爆料，以及對家人抹黑攻擊，讓選舉回歸政見對決，還南投一場乾淨的選舉。