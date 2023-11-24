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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「侯康配」成軍！　侯友宜競辦：必發揮強強聯手加乘效果

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康組成「侯趙配」，侯友宜競選辦公室發言人錢震宇表示，侯趙雙方互補性強，勢必能發揮強強聯手的加乘效果，最後一定能團結勝選。而侯友宜也強調，趙少康並非由他人所推薦，而是他親自決定邀請，且直到最後一刻，趙少康還希望能促成侯柯藍白合作，他表示自己則可以完全配合作調整，這樣以大局為重的大我精神，令人欽佩。

▲國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

錢震宇強調，趙少康是「戰鬥藍」精神領袖，長期關注政治時事，並擔任電視政論節目主持人，過去曾任三屆立法委員、兩屆台北市議員、行政院環境保護署署長等職。趙少康也曾以無黨籍身份投入台北縣立委選戰，一舉拿下最高票23.5萬，掀起「趙少康旋風」。2008年實行單一選區兩票制前，這個得票紀錄無人能撼，亦為至今單一立委得票最高者。趙少康於2021年恢復國民黨籍，發起「戰鬥藍」重回政治舞台，對於中產階級也相當有影響力及號召力。

錢震宇說，1988年，趙少康率先提出為兩岸關係立法的形式以規範兩岸交往，並提出自擬草案。1989年2月，法務部公布了第一個《台灣地區與大陸地區人民關係暫行條例草案》，並於1992年7月經立法院三讀通過，成為《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，正式開啟兩岸的開放與交流。

此外，1993年，趙少康率先推動「陽光三法」，包括公職人員財產申報、國會遊說、政治捐獻法，包括總統副總統、五院正副院長等公職人員的財產，必須攤在陽光下，由社會大眾來進行監督，建立清廉政治的法制化。

錢震宇表示，趙少康在擔任環保署長時，有「卜派署長」之稱號，就是形容他依法行事，魄力除汙，強力要求企業杜絕汙染，署長上任三個月，發出強力稽查企業空氣與水污染，公布汙染名單，並成功解決寶特瓶回收問題。足證趙少康無論在擔任民意代表或政府官員的表現上都可圈可點。

錢震宇說，趙少康身長期關注兩岸、國際及民生議題，也善於掌握民意脈動、評論犀利，可謂學養豐富，經歷完整。此次與侯友宜一起代表國民黨擔任正、副總統候選人，「侯康配」可謂戰力滿點，信心十足，一定能贏得2024年的選戰，讓「政黨輪替，全民挺侯康」，「台灣再出發，人民有侯康」。
 

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