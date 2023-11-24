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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／曝接侯副手「與周杰倫有關」　趙少康：我受人幫忙湧泉以報

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康今（24日）上午到中選會登記，趙並於下午2時在中廣開記者會。對於為何接下侯的副手，趙少康透露其弟是歌手周杰倫的海外經紀人，曾在澳門被黑道拿槍挾持，威脅要周開演唱會或拍電影，後來他找了侯友宜處理才擺平。趙強調，「我欠過他，所以覺得這時候該站出來」。

▲國民黨副總統參選人趙少康24日下午受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨副總統參選人趙少康24日下午受訪。（圖／記者許靖騏攝）

經藍白合昨在君悅飯店破局，國民黨中常會24日上午通過趙少康出任副總統參選人，接著侯趙在國民黨主席朱立倫陪同下，到中選會登記參選，而包括國民黨秘書長黃健庭、侯友宜競辦副執行長謝政達、國民黨政策會執行長曾銘宗、不少國民黨立委參選人也到場。登記結束後，趙少康於下午2時在中廣開記者會，回應相關議題。

對於為什麼答應做侯友宜副手，趙少康表示，他本希望藍白合，但很可惜功敗垂成；昨天他跟侯說要勸柯到最後一刻，畢竟柯變來變去，所以他今天到國民中央黨部時，請侯再連絡柯，而侯也給他看，說自己早上六時半有打給柯，但他仍請侯再打，然上午10時半到11時間，柯都沒接。

趙少康說，會接該職於公於私都有，於公是看到國家被民進黨糟蹋，經濟出口連11黑、兩岸兵凶戰危、國際邦交一直斷、貧富懸殊加大，若民進黨繼續執政，日子會比明天好嗎？所以臨危受命，救亡圖存。

於私部分，趙少康分享一個10幾年小故事，指自己的弟弟趙少威是周杰倫海外的經紀人，周的海外演唱會都由其弟弟主辦，然黑道覬覦周杰倫，常挾持周辦演唱會、拍電影，而他弟弟就繼續擋。只是有次在澳門，趙少威被台灣黑道拿槍挾持，逼著其弟安排演唱會或拍電影，因此他最後求助侯友宜，請朱立倫介紹。

趙少康說，侯友宜回電時，他告知侯相關事情後，侯告知他如何處理，讓他覺得侯有謀略、有步驟、有膽識；侯查案時，發現該名威脅其弟的人是黑道小弟，住在淡水，父親也是黑道。侯友宜向他表示自己會設法去跟黑道小弟的父親及母親談， 雙管齊下，這事情才擺平。

趙少康表示，他受人幫忙湧泉以報，他也從侯友宜處理這事情的前後程序、方式、過程中不斷跟他說明進度，當時他就覺得侯不錯，留下好印象，這是於私。趙少康強調，「我欠過他，所以覺得這時候該站出來」。

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