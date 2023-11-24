分析／藍軍「棄柯保侯」戰開打　陸戰南票北補、侯友宜成打賴悍將

▲侯友宜、趙少康今登記參選。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選進入倒數50天，在野整合宣告破局，國民黨侯友宜、民進黨賴清德及民眾黨柯文哲將形成選戰三腳督局面。對於如何贏得大選，藍營指出，陸戰要靠縣市首長區域聯防，北部有機會贏120萬票，力拼「南票北補」；空戰方面，打賴跟打柯要「兩線均衡作戰」 ，以強化侯友宜「打賴悍將」及「在野最強母雞」形象，目標「棄柯保侯超前賴」。黨務人士不諱言，藍白破局後，侯友宜必須單獨作戰，但他仍發下豪語，「就算子彈用盡也要拚到最後一刻！」

在野整合破局後，國民黨支持者無不關心有何勝利方程式？對此，藍營人士表示，2020年民進黨蔡英文連任總統拿下817萬票，但民進黨去年縣市長選舉總得票數只剩474萬票，說明民心思變，有6成民意想要下架民進黨；反觀國民黨去年縣市長選舉總得票數575萬票，比民進黨多了100萬票，因此只要把這些票催出來，還是有機會獲勝。

要如何把去年縣市長選舉的票催出來？藍營人士說，最主要就是要靠區域聯防，侯友宜要跟黨籍縣市首長、區域立委參選人聯合造勢，也要請他們幫忙動員、催票；侯23日深夜便在臉書貼出與黨籍縣市首長的合照，強調「大家逗陣行，一定會成功！」一位藍營輔選要角說，北部縣市首長施政表現還不錯，只要互相拉抬氣勢，侯在北部有機會贏120萬票，中部打平或小贏，這樣就能「南票北補」，贏得勝選。

不過，去年縣市長選舉，民眾黨只在台北市、桃園市、新竹市、金門縣提名人選，對國民黨影響不大，但總統選舉是全國性選舉，民眾黨參選人柯文哲將在全國範圍對選情產生作用，在柯的分票之下，侯友宜要如何突圍而出？一位藍營黨務主管分析，由於有6成民意想要下架民進黨，他們會集中選票給最有機會達成目標的候選人，只要侯成為這樣的人，可望產生「棄柯保侯」效應，把柯的影響降到最低。

藍營黨務主管指出，柯文哲8年台北市長任內，表現真的很不好，大巨蛋的爛攤子還要國民黨的蔣萬安來收拾，所以其實已經準備好跟柯開戰的子彈。該主管也說，柯的支持者中有一部分與高雄市前市長韓國瑜的粉絲重疊，如今韓已入列國民黨不分區第一名，將全國走透透催使韓粉歸隊，到時柯便會受到打擊。

除此之外，韓國瑜的輔選能夠提振區域立委的軍心士氣，這對侯友宜也是有幫助。一位藍營高層不諱言，從民調來看，至今還是有些藍營選民對侯友宜比較陌生，而對區域立委比較熟悉，所以侯的民調支持度大多在3成，區域立委支持度則是在4成以上，因此如果韓能進一步炒熱區域立委選情，讓「韓流」再起，不少選民會在投立委票時，順道投票給侯，侯便能因此受惠。

藍營高層指出，柯文哲的參選，其實會吸收掉一些淺綠及年輕選民，這會傷害到賴清德，並且有利侯友宜；就像去年台北市長選舉，白營黃珊珊分了綠營陳時中的淺綠及年輕票，這是蔣萬安獲勝的原因之一。該人士直言，研判綠營為了讓淺綠及年輕選民歸隊，他們將出手攻擊柯文哲，就像之前打柯「仇女」、「傾中」等，在此情況下，柯將陷入藍綠夾殺的局面，其支持度可能越走越低，對侯的負面影響力就越來越小。

藍白破局後，國民黨要如何面對民進黨賴清德及民眾黨柯文哲？一位藍營黨務幹部表示要「兩線均衡作戰」，以相同力道打賴跟打柯。該黨務幹部解釋，國民黨跟民眾黨同屬在野黨，因此在打賴的戰場上，國民黨必須表現得比民眾黨更加積極、用力，以強化侯友宜「打賴悍將」及「在野最強母雞」的形象；與此同時，為了促成「棄柯保侯」效應，也必須用同樣力道去打柯，並且串連國民黨的地方組織及執政縣市優勢「堅壁清野」，複製先前邊緣化郭台銘的策略，讓柯連地方行程都排不出來。

對於藍白破局雖不願見，但國民黨也已有最壞打算，尤其善用自身優勢，包括為數眾多的執政縣市、扎實的地方組織，以及韓國瑜的吸票效應；而在空戰上也設定好「兩線均衡作戰」，用同樣的力道打賴及打柯，以強化侯友宜「打賴悍將」及「在野最強母雞」的形象。儘管藍白破局之後，侯友宜將必須單獨作戰，但正所謂「謀事在人，成事在天」，黨務人士發下豪語，「就算子彈用盡也要拚到最後一刻！」