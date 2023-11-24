快訊／開戰！批柯文哲「屈辱喚不回真心」　朱立倫：國民黨會勝利

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

昨藍白郭三方人馬在君悅飯店會面，本來是要談整合，誰知過程演變成藍白駁火，遂使藍白合破局。國民黨今（24）日上午11時舉行中常會，國民黨主席朱立倫致詞表示，最大誠心最大耐心，合作不到最後一刻不輕言放棄，但侯友宜跟朱立倫備受屈辱喚不回真心，堅守誠信換不到合作，關鍵時刻到了，國民黨要團結一致奮戰到底，面對中華民國未來、台灣人民期待政黨輪替，全黨上下一心，15位縣市長，所有民代都需要團結，不分彼此、你我，拚盡所有力氣一定要勝選

接下來朱立倫高喊以黨主席身分下令，此時此刻，正式發出全黨動員力，全黨都要支持侯友宜，「我們拚戰到最後一刻，勝利會是我們的！」

國民黨總統參選人侯友宜表示，非常感謝趙少康這次大力主張藍白合，以及對公平正義必須展現魄力，台灣安全、世界安心，藍白合是趙少康衷心期盼，到今早他依舊這樣期盼，他說他可以不當副手，所以早上在他建議下，還打了最後一電話給柯文哲；趙是臨危受命，沒有自己，國民黨要發揮戰力，面對硬戰，期待支持者凝聚力量戰到最後，趙少康帶領很多民意代表，凝聚這些力量，讓全國民眾了解，他跟趙少康的政策會思考如何讓台灣變得更好。