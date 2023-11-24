趙少康任副手主要牽制柯文哲？　學者分析：已與「賴蕭配」無涉

▲國民黨正式宣布正副總統參選人提名。（圖／記者陳家豪攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨今日上午11點召開中常會通過備查副總統人選案，宣布由國民黨總統參選人侯友宜搭檔副手中廣董事長趙少康。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳24日分析6點利弊，認為趙少康雖然戰力強，有議題操作能力，但相對於前駐美代表蕭美琴，缺少專業上的功能性定位，侯友宜選趙少康當副手，基本上就是以牽制民眾黨總統參選人柯文哲為主，已與「賴蕭配」無涉。

鈕則勳表示，趙少康戰力強，有議題操作能力，但相對於前駐美代表蕭美琴，缺少專業上的功能性定位，侯友宜選趙少康，基本上就是以牽制柯文哲為主，就只是出一口氣與第二名之爭而已，已與「賴蕭配」無涉。

鈕則勳點出，趙少康擔任侯友宜副手有其利基，但是限制也明顯，以利基來說，第一，相對於前高雄市長韓國瑜作為首選，趙也有鞏固藍軍票源的能力；第二，趙善於議題操作，口才辨給，謀略性強，可以在議題作戰上牽制柯文哲，甚至捉對廝殺；第三，「侯趙」分進合擊，侯唱白臉，趙唱黑臉，扮演攻擊手的角色，也一定程度能互補。

不過，鈕則勳也說，趙少康擔任副手，盲點或限制也明顯，第一，要拓票到侯的弱區中間選民及年輕族群，不是特別容易；第二，在專業上的功能性定位不如蕭美琴，蕭對賴清德有明顯緩和美國「疑賴論」的可能，彌補賴的弱勢，但趙的專業卻無法彌補侯在兩岸與國際上的弱勢，和蕭美琴PK；第三，趙少康的魅力勝於侯友誼，副手光芒會把主帥的光芒掩蓋，讓侯弱上加弱，這是頗大的風險。

因此，鈕則勳認為，趙少康出線，代表侯陣營想打敗柯文哲的企圖心極強，想以趙少康牽制或直攻柯文哲與黃珊珊，要在聲勢與得票上超過柯文哲來出一口氣，主要對手已非「賴蕭配」了。而從柯文哲副手選擇吳欣盈的態勢來看，趙少康這步棋，在聲勢上已經力壓「柯盈配」了，但他質疑「即便如此，又如何？」