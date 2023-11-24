藍白合破局仍幫立委站台？　柯文哲：志同道合朋友都願輔選

記者陳家祥、袁茵／台北報導

藍白總統合作破局，雙方在24日登記截止日各自前往中選會登記參選。針對未來要如何和國民黨合作、包括立委站台等，柯文哲說，「只要是理念相近，志同道合的朋友，我們都很願意去替他們輔選」。

▲民眾黨總統、副總統候選人柯文哲、吳欣盈登記參選。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲說，這在之前講過，藍白合更重要是藍白和，「所以我相信，在總統選舉這局沒有談攏，其他部分都還是沒有問題」；柯說，昨天在記者會就講，其實6項協議都有效，只是在第三條關於民調計算有點爭執，「其他我原則上還是遵守協定」。

針對立委小雞的站台，柯文哲表示，也希望說，只要是理念相近，志同道合的朋友，都很願意去替他們輔選。

媒體追問，是否還會繼續找國民黨合作？柯文哲重申，其實跟國民黨的合作是一直都在進行，從政策綱領、總統選舉、立委願舉，到選舉之後的立法院長、副院長還有委員會召集人、行政院長等，其實合作機會相當多，「應該講是一定要合作」。

柯文哲表示，聯合政府的概念在過去歷史上沒有真正實現過，所以很多東西也是走一步算一步，大家也在摸索，「但到目前為止至少在選舉前政黨領袖可以坐下來討論，這已經是破天荒了」，不可能一天改變這國家，但最重要是每天有進步。