11點前侯還致電柯文哲　趙少康：臨危受命！本來一直希望藍白合

記者詹宜庭／台北報導

國民黨中常會宣布國民黨總統參選人侯友宜副手由中廣董事長趙少康出線。趙少康表示，他是臨危受命，本來一直很希望藍白合，昨天看到他們三個聚在一起，心頭一喜，覺得有機會了，所以今天10點半到主席辦公室時，還跟侯友宜說要再打電話給柯文哲，就在11點以前，結果他沒接；不過，他也說，他和侯友宜會分工，北北基他來跑，中南部是侯友宜負責，大家一起分工，讓藍軍歸隊。

▲國民黨召開正副總統提名人記者會。（圖／記者陳家豪攝）



趙少康表示，這次選舉很艱苦，本來一直很希望藍白合，他們希望做最後的努力能讓柯文哲回心轉意，他參不參選不重要，因為他是臨危授命，也知道選戰不好打，但沒關係，「我一輩子沒有做過什麼容易的事，容易的事也不會到我身上，從一路走過來都要奮戰到贏，我也相信我們會贏」。他說，侯友宜跟他會分工，基本上北北基是他來跑，中南部是侯友宜負責，大家一起分工，讓藍軍歸隊。

「藍軍必須要歸隊，這時候不應該再有其他的想法，必須集中選票，這樣才會贏。」趙少康表示，侯友宜連任大贏對手40幾萬票，代表他政績在新北市受到肯定；反觀柯文哲連任差點落選，只贏丁守中3千票，因為是一面投票一面開票，否則的話是丁守中當選，可見政績是天地之別，這個東西不用多講，事實大於雄辯。

另外，趙少康也重申，歡迎各大學、社團、機關邀請他演講，直接溝通，大選只剩50天，他一向主張要選就要選贏，不然就不選，選贏是唯一的王道，他跟侯友宜是很好的互補，一定可以打贏這場仗。

至於媒體問及趙少康是何時被徵詢？趙少康回應，真正的關鍵是昨天，看到藍白實在是合不起來了，才想說這時候他應該出來，大概是這兩天。侯友宜也補充，最關鍵的是這一兩天，趙少康非常希望藍白合，但碰到選舉家裡一定有很多反對的壓力，所以他遲遲勸我要藍白合，這時候他心裡想，萬一趙少康在這一兩天裡面沒辦法說服家人，那很可能就無法參選，所以當中他也找了一些女性，他非常感動，但最重要的還是要趙少康，因為在最短的時間內需要即戰力。