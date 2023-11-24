快訊／與吳欣盈義無反顧拚一次！柯文哲致詞全文曝光　允諾堅持3件事

記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲24日上午11時7分與「新光公主」吳欣盈搭檔登記，「柯盈配」正式成形，並喊出「最好選哲，台灣會盈」口號。柯文哲致詞時表示，自己深深感受到「柯文哲應當是台灣的柯文哲」，身為在野勢力的領袖，決定團結一切可團結的力量，實現未被實現的理念，競逐國家領導人，並邀請吳欣盈「和我義無反顧拚一次」，也公開承諾，領導的團隊一定會堅持公開透明、全民參政、專業治理。

▲民眾黨總統、副總統候選人柯文哲、吳欣盈登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

【柯文哲登記致詞全文】

我們就是民主，我們就是未來

讓我們一起贏回這個國家，贏下屬於我們的未來

各位現場的媒體朋友，以及我的競選搭擋吳欣盈，大家好。

今天，我代表台灣民眾黨，來登記參選中華民國第16任總統、副總統。

2014年，差不多十年前，我離開了工作30年的台大醫院，也就是在對面，開始投身政治。

一直到54歲我參政之前，其實我當了三十年很單純的外科醫生。

2014，在大家不看好的狀況下，我當選了台北市改制以後的第一個的民選無黨籍市長，2018年在藍綠夾殺之下，驚險連任；2019年，我成立台灣民眾黨，就在五個月後，台灣民眾黨成為台灣在藍綠以外的第三大政黨。

十年來，我發現大家對我的期望越來越多，我感受到的責任也越來越重。在今年520我宣布參選以後，從基隆到屏東，我握過每一雙手、傾聽大家的聲音，了解大家的期望，我深深感受到，柯文哲應當是台灣的柯文哲。

台灣的柯文哲，必須堅定步伐、堅守「民主、專業與價值」、來實現眾人期望。

十年來，年輕人不再勇敢做夢，甚至，背離了自己原來的夢想。

台灣目前正面臨很多的挑戰。少子化，高齡化、勞動力負成長。五缺（缺水、缺工、缺地、缺電、缺人才）、低薪、通膨、產業轉型緩慢、高房價、高房租、國債大幅增加、勞保即將破產、健保費用無法控制。

這已經不是我們當時期望的美好未來。

在越來越緊張的中美與兩岸關係之間，我們都同意，維持現狀、追求和平是美中台之間的最大公約數。

人民是國家的基礎。在追求和平的道路上，人民是我心中的底線。這點，現在不會改變，在未來也不會改變。

此刻的民進黨完全執政，可是沒有完全的改革。政策沒有長期的規劃，只有短期的大撒幣。現在民進黨政府的短效補貼，其實是我們向下一代提款，增加下一代的負擔。政治應該落實在人民生活的每一天。政治不應該向下一代提款，政治也不是只有張燈結彩，而不處理真正的問題。

從政十年，我一直相信，政治應該要負責。因為，我們只有這一個社會，也只有這一個國家。當執政黨距離人民越來越遠，偏離進步價值越來越大，身為在野勢力的領袖，我有責任挺身而出，和大家義無反顧拼一次。

我們的基本工作就是守護民主，面對問題解決問題，協助人民實現他們的願望。過去我也支持民進黨，我從來沒有想過有一天我必須站在民進黨政府的對立面，不過為了這片土地的下一個代、為了這個國家的公平正義、我必須挺身而出。當責任已在眼前，身為在野勢力的領袖，我決定團結一切可團結的力量，實現未被實現的理念，競逐國家領導人。



於是，我邀請吳欣盈委員，和我義無反顧拼一次。

吳欣盈委員是我們台灣民眾黨現任的立法委員，畢業於美國跟英國的名校。她對公共事務非常有熱情，曾經擔任新光人壽慈善基金會執行長。在立委期間，她的優異表現大家也是有目共睹。

今年7月，她以中華民國立法委員身份，在歐洲議會為台灣發聲，強調台灣的立場。我相信，她會是我們一起為下一個世代打拼，一起贏下台灣的未來的堅定夥伴。

在未來的道路上，我承諾，我們會用「理性、務實、科學」，帶領台灣脫離藍綠意識形態泥淖。我們會打造「共融社會」，實現「國家治理」。



我們一定會堅持「民意、專業、價值」，面對問題、解決問題。我們會積極解決人口危機，改善勞動條件，延長義務教育年限，投資高等教育，守護醫療品質，落實居住正義，提升潔淨能源比例，確保能源供給穩定，建立產業韌性，杜絕債留子孫，創造社會和諧。我會繼續興辦社會住宅，實踐財政紀律、用人唯才不分黨派，秉持「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」的精神為民服務。

最重要的，民主是這個國家的資產。我在這裡公開承諾，我們領導的團隊一定會堅持公開透明、全民參政、專業治理。

我們承諾，這個國家的現在與未來，都在你們手裡。

未來的50天，選戰會越來越嚴峻，局勢也會越來越膠著。我在這裏，正式邀請台灣人民和我一起，開一場屬於我們的政治改革運動。讓我們走進彼此的生活，了解彼此的聲音，確認我們共有的價值。

讓我們從自己開始，把政治落實在人民生活的每一天。台灣社會的民主素養與對民主的信念是我們可以專業治理、責任政治的基礎。

這個國家的未來由人民決定。這是民主的核心價值。讓民主團結我們彼此，堅定邁向一個真正屬於我們的未來。

這一次，我們不只要贏回我們的國家，也要贏下我們的未來。

這一次，我們會實現諾言，絕不退縮。

因為，這是我們的國家，我們的未來。

謝謝大家。