時力評藍白副手　「侯友宜擁抱媒體巨獸、柯文哲擁抱財團金控」

▲國民黨召開正副總統提名人記者會。（圖／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白陣營昨晚在「君悅會」上近乎撕破臉，今（24日）侯友宜與中廣董事長趙少康、柯文哲和民眾黨立委吳欣盈搭檔登記參選。時代力量表示，趙少康過去違法政媒兩棲，利用政治勢力影響媒體；吳欣盈家族新光集團帶頭炒地囤地，屢遭金管會開罰，藍白分手後，前者找媒體資源，後者找財團金援，看不到國家治理藍圖，只有政治分贓難以贏得台灣人民認同。

對於藍白副手人選，時代力量發言人余佳蒨表示，趙少康過去長期違法政媒兩棲，利用政治勢力影響媒體；吳欣盈家族新光集團帶頭炒地囤地，屢屢遭到金管會開罰，柯文哲選擇這樣的財團金控代表作為副手，新政治變成新光金，還有立場談居住正義嗎？

余佳蒨批評，趙少康身為中廣董事長及節目主持人，屢次在節目時間公然輔選特定候選人，逾越媒體分際，嚴重妨礙選舉公平性。如今趙少康登記參選國民黨副總統，應即刻辭去中廣董事長職位，別再政媒兩棲，傷害台灣言論市場的公正性。

余佳蒨指出，吳欣盈目前為民眾黨現任立委，其家族新光集團的旗下的新光人壽，在2022年多次因購入土地未於時限內開發，養地、炒地、炒房，違反保險法遭金管會多次開罰，累計金額高達500萬元。

▲民眾黨黨總統、副總統候選人柯文哲、吳欣盈登記參選。（圖／記者林敬旻攝）



余佳蒨表示，民眾黨先前已傳出財務危機，柯文哲選擇新光集團的吳欣盈擔任副總統，公然與財團金控合併，「找金主」的用意不言而喻，往後民眾黨還立場談居住正義嗎？

余佳蒨強調，剛演完長達一個月分手擂台的藍白兩黨，轉而擁抱媒體巨獸與財團金控，前者找媒體資源，後者找財團金援，過程中看不到價值理念、看不到國家治理的藍圖，只有政治分贓、政黨惡鬥，難以贏得台灣人民的認同。