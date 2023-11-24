快訊／昨才點頭接副手　趙少康：當選辭中廣董事長、目前節目全停

記者鄭佩玟／台北報導

藍白合正式破局，國民黨今（24）日召開中常會，宣布由戰鬥藍、中廣董事長趙少康擔任副手，與國民黨總統參選人侯友宜正副搭配參選2024年總統大選，稍後兩人也會一起赴中選會登記參選。被問到是否會辭中廣董事長，趙少康會後受訪表示，之後不會主持任何節目，現階段不會辭中廣董事長，但若當選就會辭，不過現在也都不會主持了。

▲國民黨總統參選人侯友宜與副總統參選人趙少康。（圖／記者鄭佩玟攝）

為促成藍白合，國民黨中常會一延再延，今日已經是中選會登記最後一天，國民黨上午11點召開中常會，侯友宜表示，感謝國民黨支持者一路相挺，無論風風雨雨，讓他都能勇敢向前走；6成民意希望藍白合作，他們用了最大心意、拿出最大誠意，希望並肩作戰，達到聯合內閣目標，但是讓6成民意失望了，他感到非常遺憾。

侯友宜說，到剛剛要入中常會前，還在打電話給柯文哲主席，但沒有接上，就像他日前說的，他會等到最後一刻，但現在最後的時間已經到了，他宣布由最有戰力的趙少康擔任副手。獲得台下常委一片熱烈鼓掌。

至於何時接獲徵詢，趙少康說，自己是臨危受命，昨天看見藍白不歡而散，才終於下定決心是自己出來的時候了。

趙少康也說，自己對於當官興趣不大，馬英九曾邀請自己擔任行政院副院長，金溥聰一天打六通電話過來，要當官機會很多，然而還是喜歡從事媒體，但現在情況真的不同，臨危受命，「真的出來就是救台灣！將來節目通通停，廣播都是預錄，下周就會播完，我很期待當來賓，之後不會主持任何節目，不會辭中廣董事長，若當選才會辭，不過現在也都不會主持了。」