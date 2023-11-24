新北少年酒醉闖社區大廳...突脫光尻槍射地板　男保全怒告性騷

▲少年酒後失控，衝進社區大廳對保全員自慰，保全提出性騷擾告訴。（圖／資料畫面）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區日前發生一起少年酒醉騷擾社區保全案件。一名少年晚間酒後，突然衝進大學路某社區內，在社區大廳脫光衣物，對著櫃檯內的男姓保全人員自慰，保全員見狀立即喝斥，並揚言報警，但少年仍持續自慰的動作，並將精液射在大廳地板。警方抵達，少年才將衣物穿回，並被帶回派出所偵辦。

據了解，這名脫序的17歲少年，仍在就讀某所高中、職，並與家人同住住在新北三峽區大學路一帶。上週四（16日）晚間，少年在友人住處喝酒作樂，晚上10時許結束後，獨自徒步返家，途中行經該社區時，直接從大門走進社區大廳內，擔任保全的24歲男子見少年爛醉，先將其安置在大廳座椅上休息。

喝得爛醉意識不清的少年，原本躺在大廳座椅上睡覺，但約過1個小時後，在17日凌晨0時許，少年突然醒來，開始脫去身上所有衣物，光溜溜的走到社區大廳櫃台，該名保全見少年醒來，連忙起身詢問，卻看到少年正對著他自慰，保全當下立即怒斥少年，但少年仍持續動作，直到將精液射在大廳地上。

警方抵達，先喝令少年穿回衣物，並將少年帶回派出所，並通知其家人到派出所。該名保全也對少年提出性騷擾申訴及告訴，警方依法製作筆錄，並且受理報案。少年家人到所後，連忙為少年脫序的行為向保全道歉，目前仍在和解協調中。