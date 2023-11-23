38歲美女體育老師太飢渴！　對男高中生伸魔爪「14歲性侵到畢業」

▲女體育老師被控性侵男高中生多年，被害人受不了報案。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

美國紐澤西州一名美女體育老師被判入獄，原因是她藉著在高中任教，對年約14到15歲的青少年實施性犯罪。受害少年控訴，兩人的性關係一直持續到他畢業前最後一年，但他是直到今年10月才向警方匿名報案。

根據福斯新聞報導，案件發生在紐澤西州桑莫塞郡（Somerset County）拉里坦鎮（Raritan），郡檢察官麥唐納（John P. McDonald）17日在記者會上表示，現年38歲的前體育女老師萍托（Lydia Pinto）被指控1項一級加重性侵罪與2項二級性侵罪，她於8日被逮捕後一度被關押入獄，7天後於15日獲保釋。

檢方表示，事情之所以爆發是因為一名曾經就讀萍托任職高中的青少年於10月16日匿名寄送電子郵件給警方報案，信中詳細描述他與萍托的不當師生關係，從少年14歲至15歲左右就開始發生性行為，直到高中畢業前的最後一年都持續維持聯繫。檢警後續深入調查，確認了受害人身分並對他進行訊問。

報導指出，萍托遭逮捕前在學校教授曲棍球與女子袋棍球運動，根據校方的臉書發文，她平時還會教授駕駛課程。