美麗島民調／藍白合破局！　侯友宜幾追平賴清德、拉大與柯差距　

▲美麗島最新民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大，下同）



記者詹宜庭／台北報導

藍白政營和鴻海創辦人郭台銘23日在君悅飯店進行協商，不過現場氣氛火爆，最終藍白合宣告破局。《美麗島電子報》24日公布第77波總統大選追蹤民調，在「賴侯柯」三腳督的情況下，民進黨參選人賴清德僅以31.4%維持領先，國民黨參選人侯友宜31.1％緊追在後，民眾黨參選人柯文哲25.2％居末，「賴侯」兩人僅差0.3個百分點，侯幾乎要追平 賴了。

根據《美麗島電子報》24日公布的最新總統大選結果顯示，在「賴侯柯」三腳督的狀況下，賴清德以31.4%維持領先、侯友宜31.1％位居第二、柯文哲25.2％，「賴侯」兩人僅差0.3個百分點。

對於「政黨輪替」議題，有27.8%民眾支持讓民進黨繼續執政，但也有26.8%支持換國民黨做，只有16.5%支持換民眾黨做，另外2.9%支持換無黨籍做。另，民調也調查「如果要政黨輪替下架民進黨，明年投票時，應投給柯、侯、郭當中民調最高的人」的非賴清德支持者，結果顯示，有45.3%民眾不認同此說法，40.3%認同。

美麗島電子報本次調查訪問期間是2023年11月21至23日，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問，以中華電信全國住宅電話進行「等比分層隨機抽樣」，隨機跳號(RDD)末2碼，有效樣本1331人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.7個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度等項進行樣本代表性檢定與加權，以符合母體結構。