記者李芸樺／台北報導

太陽花學運將屆10年，當年部分活動要角們除了曾經進化成時代力量黨一員外，其他現在都在做什麼？要競選連任的立法委員賴品妤，談起曾經同場的柯文哲爆料，其實她在太陽花之前就認識柯，當時是在一場閉門聚會，柯對著公民團體的7點發言，讓她覺得柯空泛又沒有民主素養，所以她從當時就決定無法認同柯。

賴品妤摘要指出，當時柯文哲說「一流的政治家是他的意志要變成人民的意志，二流的政治家是人民的意志要變成他的意志，三流的政治家是人民的意志不是他的意志。」

▲ 立委委員賴品妤態度爽朗。（圖／豈有此呂）

她認為柯一直以來都在說「聽起來好像有什麼，但實際上到底在講什麼」的話，而且過了10年，她當上立委且都能體悟政治並非你想怎樣就怎樣，而是要協調出一個當下所有人都比較能接受的方式。暗諷某人沒素養也都沒進步。

▲賴品妤競選新北市第十二選區立委連任，和呂捷比出12手勢。（圖／豈有此呂）

聊起參與學運，賴品妤和主持人呂捷都認同大學生最多的就是時間，卻最怕遇到期中考，賴說太陽花佔立院20多天就是有跨過期中考，所以就被當了。更多賴品妤和昔日夥伴兼前男友吳崢的互動，請鎖定11月24日下午1:10的《豈有此呂》，聽她自己說。

▲外型亮眼的賴品妤，侃侃而談參與學運到從政的歷程。（圖／豈有此呂）