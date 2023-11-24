國民黨遭郭柯聯手設局？　學者指：郭台銘想以桶箍之名當裁判

▲藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

藍白雙方陣營昨（23日）透過鴻海創辦人郭台銘當「桶箍」，在君悅酒店為在野整合最後的可能性奮力一搏，不料，最終淪為互嗆場面，彼此不歡而散。對此，世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授游梓翔表示，這場會議是充斥暴力溝通的鴻門宴，加上郭台銘和民眾黨總統參選人柯文哲的各種安排，讓郭看起來是想以「桶箍」為名充任「裁判」。

游梓翔認為，藍白合從五月藍白候選人底定，就開始討論，近來演成一場拖棚歹戲，誰知最終回還來個大爛尾。

游梓翔點出，關鍵始終卡在誰正誰副，搞成破局必定相互指責，但現實上，侯柯配和柯侯配民調相差無幾，縣市長和民代人數眾多的國民黨當然難以讓步，而民眾黨想靠「你非我不可」作槓桿爭搶主導權，終難達成。

此外，游梓翔提到，會有這個大爛尾，起因是眾多民意殷殷期盼，希望藍白不放棄最後溝通機會。這時郭董跳了進來，說要當桶箍，這才有了週四的會面。

然而，游梓翔說，但當桶箍必須公正無私，郭台銘和國民黨還有初選心結，會前和民眾黨總統選人柯文哲多次密會，加上安排上把前總統馬英九、國民主席朱立倫，以及國民黨總統參選人侯友宜晾在場內幾十分鐘，郭柯再連袂進場，都讓這場會面有種鴻門宴的感覺

因此，游梓翔斷言，侯友宜不願三人到君悅2538房密談，就是因為這看來就是郭台銘想以桶箍為名充任「裁判」，但郭是否適任裁判、根據什麼來裁判都不明確，藍營甚至可能擔心，結論是郭柯早談好的。

游梓翔說明，會面還充斥「暴力溝通」，郭台銘感恩尊馬的開場白剛說完，稱馬朱為「不速之客」的話就來了。「如果不願馬朱到場，大可在會前明白告知，如非三人開會這會就不開了，何必擺好座位公開洗人臉呢？」

針對郭台銘在臉書貼出和競選搭檔賴佩霞在場外喝咖啡的照片，游梓翔說，這張照片傳達的是「他們吵他們的，我們卻愜意自在」，把自己墊高，把原本要整合的人壓低，當然不是做公親的人該做的事情。

▲郭台銘PO出和副手搭檔賴佩霞喝咖啡畫面。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

游梓翔直言，但郭台銘從來不是關鍵，藍白兩位當事人，話其實說得很白，只差那句「應該我當正、你當副」沒說出口而已，這才是難解的矛盾。

最後，游梓翔呼籲，基本矛盾無法化解，各方嚴重缺乏互信，場面安排不利對話，暴力溝通不時出現，藍白合終究是不可能的任務，那，該戰就戰吧。