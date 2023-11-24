JPEX涉吸金詐騙！代言人陳零九「轉列被告」　北檢近日將傳喚

▲藝人陳零九。（圖／記者孟育民攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

香港JPEX（綠石交易）虛幣交易平台，近年花大錢在港台兩地找藝人、網紅代言，舉辦大型活動，結果來台吸金不到3個月就被檢舉，根本沒有任何虛幣交易的執照登記，北檢8日展開搜索約談，其中台灣區首席合夥人張東穎、業務總監施瑀2人罪嫌重大，遭聲押禁見。而代言JPEX的藝人陳零九也捲入風波，從證人轉列為被告，北檢分「偵字案」偵辦，近日將傳喚陳零九釐清案情。

香港加密貨幣交易平台綠石交易所JPEX約在2020年間成立，對外宣稱據點橫跨亞歐等地，提供比特幣等各種虛擬貨幣交易平台，早期在香港找藝人張智霖、作家林作和網紅等人代言，並砸錢刊登廣告，但香港證監會2022年間就發現可疑，調查發現JPEX並未取得任何相關交易牌照。

JPEX的觸角在2023年間延伸到台灣，除租下台北市東區大樓，風光宣稱亞洲最大的「區塊鏈大樓」開幕，還花千萬找陳零九當代言人，並主辦「拳上」活動，邀請網紅參加拳擊擂台賽，狂打知名度，結果風光不到3個月，隨即遭人檢舉並提供具體事證，涉嫌在台非法招攬。

北檢獲悉後兵分九路展開搜索，其中台灣區代言人陳零九起初被以證人身分約談到案；經紀人澄清，雖然雙方談妥代言費，但對方未依約支付，因此7月時就已經終止合作，並稱陳零九也有將自己約15%的資產投入JPEX，強調陳零九「也是受害者」。但由於台灣有受害人對陳提告，陳因此從證人改列為被告，北檢分「偵字案」偵辦。而陳零九涉案程度如何？據了解，北檢近日將傳喚陳到案，釐清受害人數、財損金額等細節。