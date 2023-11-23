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社會 社會焦點 保障人權

32歲女超會騙！假租屋簽約、借名登記詐320萬　狡辯不認錯下場慘

▲新北市籍郭姓女子於2021年至2021年間多次以各種藉口向不知情人士以租屋簽約、借名登記、出售挖礦機電腦、低價出售顯示卡等方式詐騙得逞，總計詐得數百萬元之譜。（示意圖／視覺中國CFP）

▲郭姓女子以租屋簽約、借名登記、出售挖礦機電腦、低價出售顯示卡等方式詐騙得逞，總計詐得數百萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍新北市郭姓女子於2021年間至2022年間，明知並無權處分房產，竟向不知情人士簽訂租賃契約，被害人繳付10萬元押租金，但郭女卻拒不履約，也未歸還押租金；檢方還查出郭女於2021年7月間以借名登記方式，聲稱罹癌不久於世，願以借名登記方式讓不知情人士登記在他人名下房產，被害人共繳出110萬餘元給郭女，事後才知道受騙；桃檢查出郭女以類似詐騙數百萬元，郭女複訊時則否認犯案，檢方偵結依詐欺取財罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，32歲的郭姓女子設籍於新北市，2021年2月5日，明知林口區某民宅並非無權處分亦非所有權人，竟向不知情許姓男子誆稱欲出售該民宅，並於當日與許男簽訂買賣契約，並交付10萬元訂金，同年月24日又向許男聲稱欲以每月3萬4千元租金租給許男，許男又於同日與郭女簽訂租賃契約，另交付10萬元押租金，但郭女收到錢後卻拒不履約，亦未歸還訂金與押租金，許男始知受騙。

郭女另於2021年7月16日陸續向不知情盧姓男子佯稱，因罹患食道癌將不久於人世，要將其借名登記在他人名下2處房產，並向盧男收取每月租金作為借名登記費，為避免遭查稅，盧男須先給付買賣總價百分之十以製造金流等藉口，待過戶登記手續完成後再全數歸還，盧男先後共給付110萬8545元給郭女，但事後郭女拒不履約，亦未歸還給付款項，郭女甚至斷絕與盧男聯繫。

檢警還查出，郭女還陸續以販售挖礦機等設備向不知情李姓男子詐騙共計28萬6000元；另於去年4月向許姓男子聲稱要出售低於市價之顯示卡，許男為取得低價顯示卡，先後共匯出多筆總計153萬4400元給郭女，但事後卻未取得顯示卡始知受騙，案經被害人先後報警提告。

桃檢複訊時，郭女否認犯行，檢方根據被害人指證與提供匯款紀錄、警方提供各項證據佐證，郭女犯行明確，檢方審酌郭女正值青壯，不思以勞力獲取報酬，多次以各種方式詐欺犯案，且犯後毫無悔意且飾詞狡辯，檢方偵結依詐欺取財罪嫌將郭女起訴，並向法院建請從重量刑。

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