「賴蕭配」雙軸線輔選　民進黨擬定競選5階段曝光

▲「賴蕭配」正式成軍後，民進黨已經擬定5個重要選舉階段。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選戰倒數50天，藍綠白「三咖督」情勢底定，民進黨總統參選人賴清德本周下達軍令狀，指本周選舉進入另一個階段。民進黨黨內人士透露，黨內已擬定戰術，在競選節奏上，11月24日登記截止、12月3日賴清德全國競選總部成立、電視政見辯論會、12月20日開始電視政見發表會、選前黃金周5個階段，將有不同策略因應。

賴清德本周三在中常會表示，在這禮拜五選舉登記結束之後，就會明確知道這場總統大選有幾組候選人，換句話說，選舉已經進入另外一個階段。

輔選高層直言，無論藍白合結果如何，民進黨作為執政黨，都是腹背受敵，一定會料敵從寬。至於藍白合最終破局，是否已沙盤推演「防止棄保」？該人士不置可否；另一名輔選人士坦言，棄保的關鍵在於藍白兩黨，民進黨很難控制棄誰保誰，關鍵仍是凝聚支持者，向選民提出訴求，爭取擴大支持度。

黨內人士表示，本周蕭美琴返國後，將搭配主帥賴清德，拉出另一條輔選戰線，提出更符合社會期待及未來性的訴求；對於組織面，在基本選舉場部分，過去幾個月賴清德全台灣已跑了幾輪，從各縣市及社會力的信賴台灣後援會，到現在立委競選總部、縣市競選總部已成立超過一半，預計12月3日全國競選總部成立後，將進入新的階段。

此外，針對未來選戰時間軸，該人士說明幾個重要節點，一是本周五候選人登記結束後，二是全國競選總部成立，三是電視辯論會，四是12月20日開始登場的正副總統電視政見發表會，五是選前倒數的黃金周。他說，在不同階段，會有不同戰術做因應，基本上，民進黨具備1對1、1對多的選戰經驗，面對不同組數的候選人，「我們都有想法和備案在」。

輔選高層特別指出，蕭美琴與賴清德特質不同，兩人可以吸納到的選票不太一樣，未來在輔選行程規劃上將會分進合擊，除了傳統造勢場外，還會納入軟性行程，希望發揮「1加1大於2」的效果。他認為，藍白陣營整合為，區域立委、不分區立委選情變動，將是重要觀察指標。