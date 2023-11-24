快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜23日在台北君悅飯店會面，但氣氛火爆不歡而散；柯文哲24日偕副手「新光公主」吳欣盈前往中選會登記，面對歷經昨日難看場面後，能否與國民黨談得下去？柯文哲也坦言「抱歉」，台上幾乎是可選總統的人，實在是一場鬧劇，且對方一開始就是抱踢館態度來的。

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈前往中選會進行正副總統候選人登記。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨總統參選人柯文哲24日上午11時7分抵達中選會，與「新光公主」吳欣盈搭檔登記，會後接受媒體訪問。針對是否繼續找國民黨合作？柯文哲表示，其實跟國民黨的合作是一直都在進行，從政策綱領、總統選舉、立委願舉，到選舉之後的立法院長、副院長還有委員會召集人、行政院長等，其實合作機會相當多，「應該講是一定要合作」。

柯文哲表示，聯合政府的概念在過去歷史上沒有真正實現過，所以很多東西也是走一步算一步，大家也在摸索，「但到目前為止至少在選舉前政黨領袖可以坐下來討論，這已經是破天荒了」，不可能一天改變這國家，但最重要是每天有進步。

媒體追問，昨（23）場面這麼難看，還談得下去嗎？柯文哲坦言「這要跟大家抱歉」，昨天台上的人幾乎都是可以選中華民國總統的人，「實在是一場鬧劇，不過那也不是我一個人可以控制的，所以還是跟大家抱歉。」昨天收視率在線上人數達到60萬人，「這不應該啦，一個這麼嚴肅的場合。」

柯文哲也說，如果要合作，就算是公開場合，也應該是裡面談、請記者先在外面，談完再進來，所以坦白講，「昨天那個場合，一開始就是抱著踢館的態度來的，我覺得那也不是一個健康的態度。」