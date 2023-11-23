郭辦：侯友宜承諾郭台銘自己能作主　帶馬英九出席很不好

▲黃士修。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘競辦發言人黃士修今（23日）表示，當初國民黨總統參選人侯友宜承諾的三方會談是指有侯郭及民眾總統參選人柯文哲，並沒有前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、侯友宜競辦執行長金溥聰、高雄市前市長韓國瑜，然今天又在那邊辯駁，「我覺得這樣真的很不好」。

侯辦發言人李利貞23日下午受訪表示，馬英九與侯友宜剛才特別派人到君悅邀請柯文哲及郭台銘，主要希望可以以公開透明的談話，而君悅那邊是準備三個房間，比較公開的場地是4點半才能使用，侯一直非常希望有公開透明談話，否則如果在小房間密室協商也不太好，對馬英九也不太禮貌，但有看到柯辦、郭辦有再三邀請，因此4時半會到君悅，以公開透明走最後一哩路，馬英九也會去見證。

但郭辦發新聞稿回應，「侯市長誤會了」，郭辦是歡迎侯友宜邀請馬英九蒞臨見證這個歷史時刻，前提是三方能夠談成在野整合，並非郭台銘和柯文哲邀請馬，當初侯說三方談，也沒有馬或其他人，希望侯陣營不要誤解意思。

黃士修受訪時也表示，所謂的馬英九見證歷史時刻，是指三方談成整合後的時刻，兩天前侯友宜拜託郭台明當桶箍時， 多次確認郭能否作主，侯說郭可以作主，不會帶其他人，所以沒有「朱馬今韓」，不知道為什麼侯辦今天這樣，「我們沒有邀請馬前總統」 ，這是侯的承諾，今天又在那邊辯駁，「我覺得這樣真的很不好」。

對於馬英九來怎麼辦？黃士修說，以禮相待，但馬不會參與三方會談，馬非今年選總統，今天是能作主的人談，沒有「朱金馬」，除非侯又說自己沒辦法作主，要由馬作主，如果侯公開受訪這樣說，郭柯就沒有辦法。