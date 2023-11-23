民進黨「料敵從寬」應對藍白合　明啟動護國海鯤號催立委票

▲民進黨「賴蕭配」成軍，已擬定最後階段催票策略。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉投票日倒數51天，面對藍白合陷入僵局，民進黨「料敵從寬」，明（23）日將啟動「護國海鯤號」立委輔選企劃；12月3日全國暨台北競選總部成立，總統蔡英文、正副總統參選人賴清德、蕭美琴登台造勢；選前最後3周，將啟動全台22縣市萬人造勢，最後階段加強催票，力拚總統勝選、國會過半目標。

輔選高層說明，本周五將啟動全台立委輔選計畫，由「護國海鯤號」宣傳車打頭陣，從高雄左營立委參選人李柏毅的選區出發，象徵保衛國家的力量從海軍基地所在地左營出發，巡迴全台，隨後，綠營將組成「海鯤艦隊群」，於每個立委選區，穿梭大街小巷、廟埕夜市，向鄉親宣示保家護國的決心，並推薦「民主大聯盟」護國立委參選人們。

根據賴陣營規劃，12月3日全國暨台北市競選總部成立大會，將在中央黨部前的北平東路舉辦封街造勢，當天除了賴清德、蕭美琴外，蔡英文、行政院長陳建仁都會到場。輔選高層說，無論藍白合結果如何，民進黨作為執政黨，都是腹背受敵，一定會料敵從寬。

此外，根據規劃，賴陣營循例將在選戰最後階段大造勢，輔選高層預告，選前倒數三周，每個縣市都會舉辦萬人造勢活動，「大家過完聖誕節（12月25日），就是鳴槍起跑的時候」；至於立委膠著區方面，黨內民調沒有贏到15％以上的，都已被列入膠著區，黨內評估今年在北部將「攻城掠地」，中台灣搖擺州「應該都有還不錯的成績」，至於花東地區，則可望挹注總統選票。