竹市府啟動都更2.0計畫　都更好心安 推動老宅早更新

▲市府啟動都更2.0計畫，都更好心安，推動老宅早更新。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府為協助推動老舊社區辦理都市更新，改善居民生活品質及安全，預計於112年下半年啟動都更2.0計畫，首波針對全市老舊國宅進行宣導。市府指出，高虹安市長上任後，特別關心舊城區都市更新之推動，並列為施政重點計畫之一，希望藉由市府公部門的力量，加強都市更新的整合，本次透過孟竹社區管委會邀請，於昨(25)日晚上在孟竹社區進行都更2.0計畫宣導，期望凝聚並整合社區住戶的意見，分階段協助社區逐步完成都市更新。

市長高虹安表示，本市舊城區私人社區整合都更案件成功率低，率先提出優先但不限本市8處老舊國宅社區投注公共資源，如孟竹社區前身為孟竹國宅，原為新竹縣政府民國73年興建本市第一件預鑄工法的國民住宅。由於屋齡近40年，外牆斑駁管線設施老舊，部分社區住戶及主委陸續表達希望透過都市更新改善居住環境的需求，將近600戶的大型舊社區，實有必要透過市府資源，協助進行都更整合作業，以加速改善市民生活品質與環境，並已責成都發處擬定都更2.0計畫，透過公辦都更加速進行。市民需要，政府責無旁貸，期待能讓市民感到幸福又心安。

都發處長翁義芳說明，本市都更2.0計畫係針對全市老舊社區，以三階段協助私人推動社區都更，相較於都更條例的90%同意門檻，本市針對具有意願度集中，比例符合75%意願門檻即可向市府申請協助，因年度資源有限，預計今年完成輔導團進駐5件。第一階段社區意願書達75%時，輔導團隊進駐；第二階段社區意願書達90%時，協助評估更新方案、財務試算及模擬選配；第三階段社區同意書達90%時，由市府協助招商實施者辦理都更。市府也預計下半年再次啟動都市更新輔導團計畫，藉由輔導團宣導，提供社區住戶必要的法規諮詢、教育輔導等資源管道，協助社區加速整合，以利都市更新推展，加速本市都市環境機能提升，帶動經濟繁榮發展。

翁處長進一步說明，民間社區自辦都更往往因私權間考量面向不同整合不易，市府透過降低意願門檻，針對整合意願度差臨門一腳的社區，助一臂之力，進而提高本市都更效率。孟竹社區面積約9,545坪，位於建功一路西側、光復路二段東側、建新路北側、赤土崎一街南側所圍街廓範圍內，因為區段完整，周邊學區及商圈熱鬧，惟社區屋齡屆40年，外牆斑駁管線設施及居住環境老舊。自101年迄今，市府陸續啟動輔導團及透過行動教室或說明會超過9場以上，但礙於社區住戶同意比例偏低，一直無法順利推展。高市長上任後，已由都發處於今(112)年2月10日、3月25日以及4月14日積極與社區說明，並向台北市府請益辦理公辦都市更新經驗，進而擬定都更2.0計畫。

孟竹國宅管委會主委說明，昨(25)日特別高興邀請市府進行都更計畫2.0政策說明，期望透過公辦都市更新說明，提高社區參與意願，加速社區都更重建，同時引進公共福利設施資源，整體改善社區生活環境。宋品瑩議員也到場，關心社區居民聲音及了解市府都更2.0計畫。