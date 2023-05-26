　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市府啟動都更2.0計畫　都更好心安 推動老宅早更新

▲市府啟動都更2.0計畫，都更好心安，推動老宅早更新。（圖／新竹市政府提供）

▲市府啟動都更2.0計畫，都更好心安，推動老宅早更新。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府為協助推動老舊社區辦理都市更新，改善居民生活品質及安全，預計於112年下半年啟動都更2.0計畫，首波針對全市老舊國宅進行宣導。市府指出，高虹安市長上任後，特別關心舊城區都市更新之推動，並列為施政重點計畫之一，希望藉由市府公部門的力量，加強都市更新的整合，本次透過孟竹社區管委會邀請，於昨(25)日晚上在孟竹社區進行都更2.0計畫宣導，期望凝聚並整合社區住戶的意見，分階段協助社區逐步完成都市更新。

市長高虹安表示，本市舊城區私人社區整合都更案件成功率低，率先提出優先但不限本市8處老舊國宅社區投注公共資源，如孟竹社區前身為孟竹國宅，原為新竹縣政府民國73年興建本市第一件預鑄工法的國民住宅。由於屋齡近40年，外牆斑駁管線設施老舊，部分社區住戶及主委陸續表達希望透過都市更新改善居住環境的需求，將近600戶的大型舊社區，實有必要透過市府資源，協助進行都更整合作業，以加速改善市民生活品質與環境，並已責成都發處擬定都更2.0計畫，透過公辦都更加速進行。市民需要，政府責無旁貸，期待能讓市民感到幸福又心安。

都發處長翁義芳說明，本市都更2.0計畫係針對全市老舊社區，以三階段協助私人推動社區都更，相較於都更條例的90%同意門檻，本市針對具有意願度集中，比例符合75%意願門檻即可向市府申請協助，因年度資源有限，預計今年完成輔導團進駐5件。第一階段社區意願書達75%時，輔導團隊進駐；第二階段社區意願書達90%時，協助評估更新方案、財務試算及模擬選配；第三階段社區同意書達90%時，由市府協助招商實施者辦理都更。市府也預計下半年再次啟動都市更新輔導團計畫，藉由輔導團宣導，提供社區住戶必要的法規諮詢、教育輔導等資源管道，協助社區加速整合，以利都市更新推展，加速本市都市環境機能提升，帶動經濟繁榮發展。

翁處長進一步說明，民間社區自辦都更往往因私權間考量面向不同整合不易，市府透過降低意願門檻，針對整合意願度差臨門一腳的社區，助一臂之力，進而提高本市都更效率。孟竹社區面積約9,545坪，位於建功一路西側、光復路二段東側、建新路北側、赤土崎一街南側所圍街廓範圍內，因為區段完整，周邊學區及商圈熱鬧，惟社區屋齡屆40年，外牆斑駁管線設施及居住環境老舊。自101年迄今，市府陸續啟動輔導團及透過行動教室或說明會超過9場以上，但礙於社區住戶同意比例偏低，一直無法順利推展。高市長上任後，已由都發處於今(112)年2月10日、3月25日以及4月14日積極與社區說明，並向台北市府請益辦理公辦都市更新經驗，進而擬定都更2.0計畫。

孟竹國宅管委會主委說明，昨(25)日特別高興邀請市府進行都更計畫2.0政策說明，期望透過公辦都市更新說明，提高社區參與意願，加速社區都更重建，同時引進公共福利設施資源，整體改善社區生活環境。宋品瑩議員也到場，關心社區居民聲音及了解市府都更2.0計畫。 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／耗時6年！《礦業法》修法三讀通過
快訊／陳鴻文、羅昂起衝突　餅總還原當下狀況
上市公司「灌水上億營收」　董事長移送北檢
警專早餐「熱狗3公分」被罵翻！校方回應
鳳梨為何會刮舌？　顯微鏡下「細針現形」看到頭皮發麻
人妻拒行房　恐怖夫「雙手伸入撕扯」她下體！裂開爆血
發票千萬大獎開在小村莊　「是你嗎」成問候語

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北擴建智慧站牌、候車亭　超過8成6公車族有感

家登精密深耕新北土城　響應六大產業區域政策

武崙國小14學童喝牛奶腹痛送醫　謝國樑探視籲釐清事件成因

毛小孩受驚躲入山中　新北動保員與愛心人士攜手尋回

睽違30年西螺警榮獲全國模範警察　現身福興宮謝太平媽祖神恩

竹市6月1日起　試辦金雅重劃區夜間垃圾清運路線

竹市府啟動都更2.0計畫　都更好心安 推動老宅早更新

消防小小兵救災救護我最行　南消四大辦理親子共學活動

茶改場歡慶120歲　陳吉仲：全力行銷台灣茶到國際

物調券第二天兌換過程順利　中市府持續振興庶民經濟

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

鬼鬼請辭《營業中》「怕表現不好」　認沒聯絡禾浩辰「公開電話徵友」XD

記得叫代駕卻忘出庭被通緝　女友火大開罵！警充和事佬

新北擴建智慧站牌、候車亭　超過8成6公車族有感

家登精密深耕新北土城　響應六大產業區域政策

武崙國小14學童喝牛奶腹痛送醫　謝國樑探視籲釐清事件成因

毛小孩受驚躲入山中　新北動保員與愛心人士攜手尋回

睽違30年西螺警榮獲全國模範警察　現身福興宮謝太平媽祖神恩

竹市6月1日起　試辦金雅重劃區夜間垃圾清運路線

竹市府啟動都更2.0計畫　都更好心安 推動老宅早更新

消防小小兵救災救護我最行　南消四大辦理親子共學活動

茶改場歡慶120歲　陳吉仲：全力行銷台灣茶到國際

物調券第二天兌換過程順利　中市府持續振興庶民經濟

40歲仍以身作則　許總：球員要以林志傑為榜樣

營養師提供5款「低卡零食清單」，吃了沒有罪惡感

餅總安排洋投輪休模式　克維斯全力支持：讓球隊更好

曾文水庫蓄水量3天「狂掉900萬噸」！南水局解答了

快訊／耗時6年！《礦業法》修法三讀通過　刪除2關鍵霸王條款

不再悲情！江少慶睽違一個半月奪勝投　悍將11比2擒龍3連勝

西班牙軍官痛哭「列隊敬禮」　送別烏克蘭士兵回鄉作戰

新北擴建智慧站牌、候車亭　超過8成6公車族有感

陳鴻文、羅昂起口角衝突　餅總還原當下狀況

兆勁科技「灌水上億營收」　董事長紀政孝移送北檢

辣媽女兒生日露點熱舞　被撻伐反嗆：我不在乎

地方熱門新聞

陳建仁視察桃機　蘇俊賓爭取添購機捷列車

嘉義湖仔內夜市彌陀夜市對決

3歲女童反鎖家中　警爬2樓救人

南警機智助毛小孩平安返家

全台最大！　玩具共享園區楊梅區動土

7萬支保特瓶做賽衣　太魯閣馬拉松報名開跑

解決大溪塞車噩夢　市議員提「解方」

山友攀登屋我尾山扭傷　搜救人員上山救援

中市府物調券第二天兌換順利

癌末義務人累欠9年罰鍰一次繳無牽掛

老人長照中心攜手南消辦防災演練

南投縣長、縣議員齊呼國土計畫暫緩公告

好市多不合格產品下架回收情形持續追蹤

持菜刀搶劫未遂

更多熱門

相關新聞

竹市府專案成立檢查小組

竹市府專案成立檢查小組

預防工安危害，竹市展開行動！為了預防建案工地出現重大工安意外，造成人員傷亡及財物損失。新竹市長高虹安指示都發處以專案方式成立檢查小組，並於上週五(5/19)起進行工地實地核檢。高市長表示，防患於未然，避免發生重大工安危害，市府要主動保障民眾生命財產安全。

竹市首座社宅中雅安居開工祈福

竹市首座社宅中雅安居開工祈福

竹市首座社宅今動工　實現居住正義

竹市首座社宅今動工　實現居住正義

地主自辦都更混居社宅完工領照　

地主自辦都更混居社宅完工領照　

110年度中央租金補貼延長受理

110年度中央租金補貼延長受理

關鍵字：

新竹市都發處

讀者迴響

熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘身亡

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

快訊／全家開出2張千萬發票

廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面