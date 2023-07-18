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提升居住品質　竹市府免費輔導社區大廈成立管理組織

▲專人至社區協助管理委員會正常運作（資料照）。（圖／新竹市政府提供）

▲專人至社區協助管理委員會正常運作（資料照）。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今年委託專業團隊，免費輔導社區成立管理組織，並協助社區大廈運作，名額有限，歡迎有需要的社區大廈即日起洽市府都發處辦理，將有專人提供服務。

新竹市長高虹安說，「宜居永續」為市府十大施政策略之一，因新竹市地狹人稠的特性，公寓大廈社區是竹市最主要的建築物使用形態，而社區內有好的管理才能造就好的居住品質，進而帶動整個城市的生活環境，故健全社區的管理組織、提供市民安居樂業的生活環境，是市府努力的目標。

新竹市政府都發處長翁義芳表示，社區若無管理組織或該組織未正常運作，常產生社區部分公用設施無人管理與維護問題，並造成照明、電梯、消防等設備無法使用，嚴重影響社區生活品質及住戶生命安全，110年高雄城中城大火便是應引以為鑑之事件。

翁義芳說，有鑒於上述問題，市府今年委託專業團隊，針對竹市民國93年1月2日前領得使用執照之6層樓以上公寓大廈，免費輔導社區成立管理組織，並幫助其正常運作，盼透過專業諮詢，讓市民了解管理組織運作方式，落實社區自主管理、提升居住品質，守護住戶安全。

都發處進一步說明，凡是於民國93年1月2日前領得使用執照且尚未成立管理組織之6層以上公寓大廈，皆可以申請免費輔導，包括輔導召開區分所有權人會議、成立管理組織，並協助依內政部頒訂「公寓大廈管理報備事項處理原則」，向轄區區公所申請組織報備等相關事宜。

不僅如此，都發處指出，市府另有專人於上班期間解答公寓大廈管理維護問題，如有需求可撥打市民專線0966558466，也可申請訪視服務，將由專業團隊派員至社區現場解說社區區權會及管委會運作流程及建議改進事項，名額有限，歡迎有需要的社區大廈儘速申請。

此外，為鼓勵市民自主積極參與社區管理維護工作及凝聚社區意識，都發處將舉辦竹市首次優良公寓大廈評選，以鼓勵社區自治並提升社區成立管理組織之意願，歡迎各社區踴躍報名參加，除了獎狀外，還有機會獲得最高6萬元的獎金。

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