雲林縣府公告標售縣有土地　斗六鬧區建地12.8坪底價391萬　

今日感恩節！雲林家扶中心為感恩20位志工與社工們辦理火雞享用大餐，特別邀請在家扶服務超20年的阿嬤級的莪馨志工媽媽餐敘，有桂花、秀鳳、芙蓉、素鳳、秀月還有莪馨會隊長賴文玉，誠摯感謝她們奉獻了最精華青春歲月，陪伴服務的家庭與雲林家扶攜手並進。