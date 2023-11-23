雲林縣府公告標售縣有土地　斗六鬧區建地12.8坪底價391萬　

▲雲林縣政府標售縣有土地，建地座落斗六市鬧區底價不到400萬，但地坪僅12餘坪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣政府於官方網站公告，即日起辦理縣有土地公告標售，預計於今(2023)年12月21日於本府第一辦公大樓4樓會議室(三)當眾開標，竭誠歡迎有意購買的民眾踴躍參與投標 本次標售土地坐落斗六市，其街廓完整、位置佳、交通便利，極具發展潛力，歡迎有意投標者逕至土地現場參觀。
雲林縣政府說明，標售地為「斗六市中正二段 1201 地號 」，面積「42.47平方公尺」（約12.8坪），都市計畫土地使用分區（僅供參考）「住宅區」，土地標售總底價「新台幣391萬8919元」，依現況標售，投標文件請於112年12月21日(星期四)上午9時30分前，以限時掛號寄達斗六市郵政第65號信箱。
公告字號：府財產一字第1122210165B號
公告依據：雲林縣縣有財產管理自治條例及雲林縣縣有非公用房地出售作業要點等相關規定
內容：
一、受理投標：自即日起至112年12月21日上午9時30分截止受理郵遞投標，請於截止時間前寄達「斗六郵政第65號信箱」。
二、開標時間：112年12月21日(四)上午10時。
三、開標地點：本府第一辦公大樓四樓會議室(三)。
四、標售資料詳附檔。https://financeweb.yunlin.gov.tw/News_Content.aspx?n=784&sms=9365&s=437397
▲雲林縣政府標售縣有土地，建地座落斗六市鬧區底價不到400萬，但地坪僅12餘坪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
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