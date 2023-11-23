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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「嘉義戰將」詹琬蓁正式登記參選海區立委　十大政見爭取支持

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨徵召嘉義縣第一選區（海區）立法委員候選人、連任三屆的嘉義縣議員詹琬蓁今23日上午十時由嘉義縣議會議員國民黨團書記長李國勝及王啟澧、楊秀琴、蔡奇璋、黃金茂、蔡信典、吳思蓉、詹黃素蓮、簡嘉億、陳信文等山海區跨黨派議員、鄉長、代表及地方人士的陪同之下，在嘉義縣選舉委員會完成登記參選。詹琬蓁提出十大政見，包括農漁工商觀光、地方基礎建設及長者青年婦幼福利，全力爭取選民支持。

▲▼「嘉義戰將」詹琬蓁正式登記參選海區立委　十大政見爭取支持。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「嘉義戰將」詹琬蓁。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

詹琬蓁表示擔任三屆縣議員10多年來，在議會出席全勤、服務全年無休的「戰將」；參選立委是見到號稱中央地方連線的海區現任立委，這幾年在立法院不敢替民眾關心的口罩疫苗雞蛋短缺、太陽光電爭議發聲，也無力爭取鄉親需要的地方建設，例如水上鐵路高架化、解決82快速道路交流道淹水問題。她將努力集結所有期盼嘉義海區進步的力量，一起支持詹琬蓁「前進國會」、下架不適任立委。

詹琬蓁指出，目前中央、地方都由民進黨執政，海區現任立委也是民進黨籍，但對於鄉親十分關心的民生需求、地方建設卻沒有實質幫助。她提出「十大政見」：農漁業要發展、挺青年有未來、顧長輩好幸福、提高婦幼福利、打造休閒空間、優化教育環境、推動工商成長、完備基礎建設、強化觀光旅遊、健全交通運輸，當選後將全力督促相關部會推動實現。

詹琬蓁今天正式成為海區立法委員候選人在議員及支持者的陪同之下喊出「嘉義戰將前進國會」、「為民發聲超級認真」，展現十足的信心，要團結一切力量，奮不顧身拼一次，實現團結嘉義政黨輪替、朝著嘉義更好，台灣共好的目標邁進！

▲▼「嘉義戰將」詹琬蓁正式登記參選海區立委　十大政見爭取支持。（圖／記者翁伊森翻攝）

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