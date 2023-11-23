優秀表現備受肯定　郭國文率隊持「卡其褲」精神登記

▲立委郭國文，在台南市議會副議長林志展、市議員黃肇輝、蔡麗青、蔡蘇秋金、陳秋宏、黃宣貿、沈震東、朱正軒等人陪同下，前往台南市選舉委員會登記參選。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委郭國文23日與民進黨總統候選人賴清德聯合造勢後，在台南市議會副議長林志展、市議員黃肇輝、蔡麗青、蔡蘇秋金、陳秋宏、黃宣貿、沈震東、朱正軒等人陪同下，前往台南市選舉委員會登記參選。郭國文強調，自己的表現大家有目共睹，希望民眾可以持續支持自己，走對的路。

郭國文登記時，帶上自己獲得肯定的獎項，包括獲得雙國會評鑑優秀立委的獎狀、自己深耕的財政領域中，因推動普惠金融獎所獲得「菁業獎」獎盃、在防疫險保單爭議中，為民發聲而獲得自救會感謝狀、在七股地區保障生活、生產與生態不受影響，而獲得再生能源貢獻獎等，來證明自己是「對的人」。

郭國文強調，自己列出了48條政見，橫跨生活機能建設、交通、社福教育、文化觀光、居住正義、金融改革、再生能源與外交國防，不過因為選舉公報空格有限，無法48條完整列出，因此在選舉公報上放上QRcode，希望民眾可以到自己的臉書查看完整政見。

除此之外，郭國文今天率幕僚團隊，全部穿上郭國文一貫「戰袍」，白衣搭配卡其褲。郭國文表示，自己堅持穿卡其褲，是在效仿日本武士精神，自己的「卡其褲」精神則是以學生風格的裝扮，謙卑地學習，隨時激勵並警惕自己，要努力打拚，為民服務。