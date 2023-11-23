記者皮心瑀／台北報導

面對國民黨總統參選人侯友宜喊話願為藍白合等到最後一刻，民眾黨總統參選人柯文哲23日傳訊表示有意再展開協商，但堅持要在獨立參選的鴻海創辦人郭台銘家中會談，侯友宜則認為，當初藍白整合是在前總統馬英九的見證下才有了開頭，應在馬英九辦公室完成後續討論。稍早，柯文哲選擇離開郭台銘家轉往君悅飯店等待。媒體人韋安分析，柯文哲的這些動作，是想演一場「甩鍋」大戲。

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

韋安表示，柯文哲過去謝謝馬英九，呼籲藍白合「全民調」，邀請馬當藍白合協商見證人，現在應該在馬英九的見證下，寫下藍白合與不合的句點，合情合理。但柯文哲一下跑到郭董家，一會又到君悅飯店，可能是臨時起意，想演一場，「郭柯整合好了，侯要不要也來整合？」的戲碼，而不來的人就是不願整合，就可藉此「甩鍋」，但是要整合，為什麼不早講？臨時起意毫無誠意，就是要演嗎？

柯文哲今傳訊給侯友宜，希望雙方能見面再談，柯文哲想要侯友宜一起到郭台銘家中討論，但侯友宜選在馬英九辦公室等候。柯文哲先是喊話，已邀請郭台銘為在野整合跨出重要一步，期待郭台銘與他一起在創造歷史的隊伍裡光榮前行，引來各界聯想。隨後其競選辦公室發言人戴于文又解釋，並非指柯郭為搭檔競選的組合。而現在，柯文哲結束與郭台銘的會面，離開郭家，改前往君悅飯店。

戴于文說，三位在野總統參選人應直接進行面對面對談，柯文哲已正式邀請郭台銘、侯友宜於今日下午於君悅飯店公開會面。