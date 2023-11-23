郭台銘願扮演「桶箍」　喊話：承擔責任促成藍白郭三方會談

記者皮心瑀／台北報導

藍白合持續卡關，民眾黨總統參選人柯文哲23日有意再與國民黨總統參選人侯友宜談話，原堅持在獨立參選的鴻海創辦人郭台銘家中會談，稍早又更改地點至君悅酒店。郭台銘則表示，侯友宜與柯文哲都拜託他扮演桶箍，他願意承擔這責任，促成藍白郭三方會談。

▲無黨籍總統參選人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

郭台銘說，從宣布參選以來，他的目標就是希望政權輪替，實現「和平、繁榮、清廉」的治國願景，打造中華民國下一個黃金三十年，給台灣人民過好日子，目前已進入選舉登記的倒數階段，這是改變台灣的關鍵時刻，在台灣的每個人都不是局外人。

郭台銘指出，他這幾天密集和柯文哲與侯友宜聯繫，彼此都有共同的目標，都是希望能讓台灣更好，選舉是達成目標的手段，如果不能勝選，擘劃再美好的藍圖都淪為空談。因此，他希望能坐下來談，團結在野勢力，找出勝選方程式，去挑戰執政的民進黨，他願意承擔這責任，來促成藍白郭三方會談，整合在野勢力，帶給台灣老百姓一個新希望，順利在2024實現政權輪替，帶給全民一個美好的未來。

郭台銘說，台灣被藍綠兩大黨的政黨框架限制太久了，明年的總統選舉，不該只是政黨的未來發展，而是攸關台灣的未來發展；只有打破政黨框架，帶領台灣走向以人民為主的新政治時代，透過在野聯盟的結合，把國家的控制權交還給人民。因此，邁開步伐、大步前進，在國家發展的前提之下，大破大立地籌建聯合政府，才是最好的方式。

柯文哲23日傳訊給侯友宜，希望雙方能見面再談，不過，柯文哲屬意的協商地點是郭台銘家中，但侯友宜選在前總統馬英九辦公室等候。稍早，柯文哲表示，已邀請郭台銘為在野整合跨出重要一步，期待郭台銘與他一起在創造歷史的隊伍裡光榮前行，引來各界聯想。柯文哲競選辦公室發言人戴于文則說，柯主席很感謝郭董在關鍵時間願意並肩作戰，為在野整合共同打拼，「兩人是一起打拼的戰友，柯主席臉書文非指柯郭為搭檔競選的組合」。

柯文哲在12點左右結束與郭台銘的會面，離開郭家，據了解，柯郭預計下午會在君悅酒店舉辦記者會，一同理清目前在野的紊亂局勢，但侯友宜是否出席仍未確定。