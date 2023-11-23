快訊／朱立倫曝今下午是關鍵時刻　邀柯郭馬辦談「別堅持地點」

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜邀民眾黨主席柯文哲今（23日）到前總統馬英九辦公室會談，然柯上午已至鴻海創辦人郭台銘家，柯郭也邀侯稍晚到君悅飯店碰面。對此，國民黨主席朱立倫表示，今天下午是非常關鍵時刻，誠摯邀請柯文哲、郭台銘到馬辦一起坐下來，國民黨以最大誠信、耐心、最多同理心堅持到最後；地點不是那麼重要，「我們從早上一直都在等這個回應，希望大家不要堅持地點 」。

朱立倫23日下午受訪表示，今天下午是非常關鍵時刻，侯友宜上午就到馬辦等待，馬也在場，「希望我們能夠回到馬辦」，誠摯邀請柯文哲以外，郭台銘也可以一起坐下來談，全台灣人民都在看，希望在最關鍵時刻，大家能共同團結、努力。

對於侯友宜跟柯文哲搭配是否還有希望？朱立倫說，合作不到最後關鍵時刻不輕言放棄，最後一秒鐘、半秒鐘，全力以赴，以最大誠信、耐心、最多同理心，「我們務必堅持到最後」。

媒體詢問，今天若見不了，是否代表破局，因為柯文哲似乎不願去馬辦？朱回應，不知道為什麼原因，「地點不是那麼重要吧」，只要是公開大家能坐下來談就是好事，為什麼一定要堅持哪個地點呢？且請馬英九不要在馬辦，改去別地方，對中華民國前元首不太禮貌。「我們從早上一直都在等這個回應，希望大家不要堅持地點 」。