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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德說「現在備轉容量率15%，2025年一定會缺電，跟實際數字看並不合」？

賴清德說「2022核能占比5%，現在的備轉容量率大概都是15%...所以，2025年一定會缺電跟目前實際數字來看並不合」？（圖／台灣事實查核中心）

圖文／台灣事實查核中心

為何要查

因應全球淨零排放目標，台灣也站在能源轉型的關鍵時刻。能源議題是2024年總統大選最受關注的政策議題之一，各總統參選人也陸續從8月開始發表能源政見，多次在不同公開場合、媒體訪談中針對此議題發表政策意見與說法。

查證摘要

針對賴清德8月接受媒體專訪時提到「2022年台灣綠能發電量已經超過核能發電了，核能占比5%而已，這5%不會造成2025的時候停電。現在的備轉容量率大概都是15%...所以，2025年一定會缺電跟目前實際數字來看並不合。」經查：

一、根據經濟部能源署統計，2022年再生能源總發電量占約8.3%；而核能發電量占8.2%。再生能源確實是以小差距超越核能發電量，但核能占比是8.2%，不是5%。

但以今年1-8月以來，核能發電占比確實逐漸降低，2023年5-8月大約占比5%左右。今年1-8月總占比為6.5%，比起2022年1-8月占比還低。

二、賴清德指稱「現在備轉容量率約是15%...未來缺電跟實際數字看不合」，以賴清德受訪的時間2023年8月4日來看，當天是13%。實際來看，每天的備轉率每天都不相同，且有明顯差距。

專家指出，備轉率呈現的是每日尖峰用電的備轉餘裕，然每天因發電組合、機組維修排程、負載用電需求、天氣因素而不同，難以用今日的備轉率評估未來是否供電充裕，賴清德的說法不準確，今日備轉容量率無法用以評估未來是否缺電。

專家說明，備轉容量的準備會以能源配比政策規劃，但是規劃與到時實際狀況可能不同，例如核能機組除役，燃氣機組是否如期完成供用，以及調度問題等，都要長期觀察。

三、報告發布後，民進黨後續提出回應說明，詳見下方「參選人回應」說明欄位。

查證結果：推論過於簡化

2022年核能發電量占比8.2%，並非5%；但今年核能發電至今占比接近5%。

然而，備轉容量率是當下供店備轉餘裕，難以用今日的備轉率評估未來是否供電充裕，推論較簡化。

賴清德的話來自哪裡？

民進黨總統參選人賴清德2023年8月7日接受三立電視台政論節目《鄭知道了》專訪。專訪中賴清德回應主持人、來賓對於兩岸、國防、青年、能源等政策提問。其中，賴清德也回應了台灣未來能源是否短缺的問題。回應脈絡如下：

來賓提問：「以台積電來講，台積電光一奈米廠，預計就要用到80億度電，跟到甚至100億度電...但是2025年是台灣非核家園的目標，有2個質疑，第一件事是2025年會不會是台灣缺電大危機？第二件事是2025非核家園會不會跳票？不跳票是不是要產生一個微調，核能機組成為備用機組？」

賴清德：「簡單說明一下，2022年台灣綠能發電量已經超過核能發電了，核能占比5%而已，這5%不會造成2025的時候停電。現在馬上看手機，現在的備轉容量率大概都是15%，備轉容量率就是今天發電100度，（只用掉85），我們還有15度的空間，還有一些設備沒有發電，所以，2025年一定會缺電的說法，跟目前實際數字來看，並不合。」

資料出處：2023年8月7日三立電視台《鄭知道了》直播節目。

查核過程

查核點、賴清德稱「2022年台灣綠能發電量已經超過核能發電了....現在備轉率15%...所以，2025年一定會缺電跟目前實際數字來看並不合」，數據是否與資料相符？其推論是否合理？

2022年再生能源發電量超過核能？占比5%？

根據經濟部能源署2023年初公布的能源統計月報，2022年1月至12月再生能源總發電量達2萬3843（GWh），占整體發電量約8.3%；而核能發電量為2萬3755（GWh），占8.2%。再生能源確實是以小差距超越核能發電量，但核能占比是8.2%，不是5%。

進一步檢視2023年1-8月的統計，隨著核電廠機組除役，核能發電占比確實逐漸降低，2023年5-8月大約占比5%左右。今年截至目前總占比為6.5%，比起2022年1-8月，核能占比降低。

2022年再生能源占比確實小幅度超越核能，然而賴清德稱2022年說核能發電量為5%，與所查資料不相符；但2023年5-8月確實有到5%。

賴清德說「2022核能占比5%，現在的備轉容量率大概都是15%...所以，2025年一定會缺電跟目前實際數字來看並不合」？（圖／台灣事實查核中心）

賴清德說「2022核能占比5%，現在的備轉容量率大概都是15%...所以，2025年一定會缺電跟目前實際數字來看並不合」？（圖／台灣事實查核中心）

▲圖1-2：擷自經濟部能源署2023年初公布的能源統計月報。點圖可放大。

賴清德稱「目前備轉容量率大概15%」，現況為何？

台電官網每天公布「預估尖峰備轉容量率」，綠燈大於10%表示供電充裕、黃燈6-10%供電吃緊、橘燈小於或等於6%供電警戒。

賴清德指稱現在備轉容量率是15%，根據該節目臉書粉專貼文，賴清德實際受訪日應為2023年8月4日，當天的備轉率是13%。但實際來看，8月的備轉率每天都不相同，且有明顯差距，但都有在10%以上。

若將時間區段拉長，以2022年加上至今來看，2022年夏季有多次備轉率低於10%，今年年初、7月夏季時，亦有出現低於10%的情況。

備轉容量率的意義為何？為何每天不一樣？

台大電機資訊學院綠色電能研究中心主任劉志文指出，所謂的備轉容量率，台電會預估每日的用電需求、發電能力來計算出可備用的電力有多少，再扣除歲修、故障機組計算而出。例如備轉容量率15%，指的是可供發電的能力有100，實際用電最高需求是85，所以發電完85後，還有15的餘裕，並不是100的電都會發出去，還是要看當天用電需求。

為什麼每天數字會不一樣？劉志文說，這牽涉到供電與需求的兩端。若是發電機組突然故障、機組維修，都可能影響到供電量下降；此外，若負載電量超出預期，也就是用電需求量突然增高、天氣變化因素等，都會讓每天狀況不一樣。

用現在的備轉容量去推算未來是否缺電，這種推論合理嗎？

中山大學電機系教授盧展南說明，備轉容量需考慮發電組合、機組維修排程、負載用電需求量與電網架構等多重因素，所以有多少電量餘裕，其實是隨著季節與不同時段有所變動，每日備轉率呈現的是即時電力餘裕率。難以用今天的備轉率去推論未來都能維持在15%，這樣推論不夠準確。

盧展南說，事實上，在推論未來供電是否充足時，需要跟「備用容量率」搭配看，所謂的備用容量率與備轉容量率不同，備用容量率是未排除機組維修、故障等狀況的數值，因此當備用容量率再扣除機組故障率後，才會是真正有發電能力的備轉率，才有餘裕因應每日尖峰負載、臨時機組跳脫等狀況。

根據經濟部在今年6月21日公布「全國電力資源供需」報告，公布2023年到2029年的電力預測。其中，預計用電需求成長約2.3%，更預測2024、2025年的夜間備用容量率分別為10.2%、15.6%。

盧展南說，若將其換成備轉率，預測數值可能更低，且這是夜間非尖端負載時間。當然台電會依據可用的發電機組以及用電需求規劃未來的備轉率，但是規劃與到時實際狀況可能不同，例如核能機組除役，燃氣機組是否如期完成供用，以及調度問題等，都要長期觀察。

劉志文則指出，備轉容量率確實是衡量供電是否穩定的指標，因備轉率高代表發電能力超過用電需求，供電能力有餘裕。然而，若是談缺電，其實要看的就是供電能力是否充裕。以賴清德的政策方向，2025沒有核能發電，就要看其他發電燃料如燃氣、燃煤、綠能是否能補齊缺口，不能只看一小段時間的備轉率，而是要長期觀察是不是都能穩定在6%-10%以上。

綜合以上，賴清德以「備轉率15%」指出「未來缺電跟現在數字不合」，雖然備轉率是評估當天供電是否充裕的指標，但不宜用來推論「未來不缺電」。

參選人回應

本報告於11月13日發布後，民進黨政策會提出2點回應：

一、賴清德在影片中的回覆，第一句「2022年再生能源佔比超過核電」，第二句「核能發電佔台灣的佔比大概5%而已」，其第二句的脈絡並非是2022年，而是當下。此為賴清德口頭回答上並未精準區別，造成誤解。

二、賴清德口語上「2025年一定會缺電」，並非賴清德的原意，加上「2025年一定會缺電（的說法），跟目前數字來看並不合。」加入括號內文字，才是完整的原意。

查核中心針對參選人回應之說明 (2023/11/20)

根據報告原始內文，因考量參選人語意的多種可能，內文中分別列出2022年、2023年1-8月的核能佔比，提供讀者完整數據脈絡參考。此外，本篇報告查證結果的重點為「不能以現今備轉率預測未來供電狀況」。

然因參選人後續回應說明，釐清參選人談論核能佔比數據的原意為2023年，故核能發電佔比數據符合事實；然而，參選人言論後半段以「備轉率推論未來供電餘裕」仍過於簡化，故將查證結果說明從「與所查資料不符」，更新為「推論過於簡化」。

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