以哈停火延後原因曝光　白宮聲明：人質24日上午有望獲釋

記者詹雅婷／綜合外電報導

以哈停火換人質協議延期，最快24日才會生效，有消息指，因為需要更多時間來確認每名人質的位置及路線等相關細節，所以決定再多等一天。對此，美國白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）22日晚間透過聲明表示，隨著各方敲定最終後勤細節，拜登政府對24日上午開始釋放人質抱有希望。

▲以巴衝突迄今仍在持續，停火換人質的協議延至24日。（圖／路透）

CNN引述華森說法指出，這項停火協議已經達成，且現階段也是協議達成狀態，各方正在制定最終後勤細節，特別是在相關行動實施展開的第一天，在人質們返家的過程中不能存在任何僥倖，「我們的首要目標是要確保他們回到家，這一切已步上軌道，我們對周五上午開始執行（釋放人質）充滿希望」。

美國一名高階官員說明，需要更多時間來確認每名人質的位置及路線，還有後續轉移後勤相關細節，所以決定再多等一天，盡量讓出錯的情況最小化，這是以色列、卡達、埃及共同做出的決定，並在徵求美國意見之後，得到美方同意。

官員還說，以色列現階段還沒收到第一批獲釋人質的名單，但這並不是嚴重的問題，但若到23日晚間還沒有名單的話，將令人感到擔憂。

紐時指出，依據現階段達成的停火換人質協議，停火期間將分四階段釋放人質，每階段至少釋放10名人質，也將允許增加對加薩的人道主義援助。若這次停火成功持續數日，這將是自開戰以來持續最長時間的休戰。