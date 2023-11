加薩最大「希法醫院」院長被以軍逮捕　接受情報機構問話

▲圖為以色列士兵22日站在希法醫院外。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

加薩最大醫院「希法醫院」一名醫師23日向法新社透露,院長薩爾米亞(Mohammad Abu Salmiya)周四被以軍逮捕。另有消息指出,薩爾米亞是在準備撤離至加薩南部時被抓,正在接受以色列國家安全局辛貝特(Shin Bet)與以軍情報機構問話。

Doctor Mohammad Abu Salmiya, the Director of the Al-Shifa Medical Center in Northern Gaza alongside several other Senior Medical Officials have reportedly just been Arrested by Israeli Soldiers. pic.twitter.com/04zoq9SuUl