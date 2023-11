千萬賓利「噴飛爆炸」2人慘死　不是恐攻而是為趕演唱會

▲美加邊境一輛千萬賓利自撞噴飛,釀成2死。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美加邊境22日發生爆炸案,一輛千萬賓利高速行駛後自撞噴飛,落地瞬間起火爆炸,車上2人當場身亡,但已證實無恐怖主義跡象。CNN報導,駕駛是一名56歲男子,載妻子趕往重金屬搖滾樂團KISS的演唱會,未料發生意外。

▲監視器捕捉到賓利噴飛的瞬間。(圖/達志影像/美聯社)



NBC等外媒報導,上午11時30分左右,事故發生在連接紐約州與安大略省的尼加拉瀑布(Niagara Falls )彩虹橋(Rainbow Bridge)。目擊者威爾森(Rickie Wilson)說,賓利撞上水泥分隔島後飛了起來,估計高度達10至15英尺(約3至4.6公尺),「我一開始以為那是一架飛機。看起來就像慢動作。」

CBP is working closely with @FBI , federal, state & local partners in response to a vehicle explosion at Rainbow Bridge which remains closed. Out of abundance of caution, CBP temporarily suspended inbound/outbound traffic at 3 other Buffalo crossings that have since reopened. pic.twitter.com/pTXyUsavRB

紐約州州長侯可(Kathy Hochul)看完影片後表示,這輛賓利「以非常高的速度」行駛,先後撞上分隔島與越境哨站後噴飛爆炸,「基本上燒毀了,除了引擎之外,什麼也沒留下。」

▲賓利燒到剩下骨架。(圖/翻攝X「@MJTruthUltra」)



官方尚未公布罹難者身分,但多間媒體報導稱,2人要從美國趕往多倫多參加KISS演唱會,不過該樂團其中一名團員染上流感,因此臨時取消當晚演出。此外,海關與邊境保護局(CBP)一名員工輕傷送醫,但目前已經出院。

由於正值美國每年交通最繁忙的感恩節假期,因此本案格外引發關注,所有從紐約州西部入境美國的橋樑一度關閉,水牛城尼加拉國際機場(Buffalo Niagara International Airport)也要求旅客接受額外檢查。一名官員透露,白宮密切監測事態發展,國土安全部也與加拿大官員保持聯繫。

Footage from CCTV Cameras showing the Explosion of a Car at “Rainbow Bridge” Custom’s Checkpoint in Niagara Falls on the Border between Canada and the United States after the Vehicle can be seen Striking a Curb and going Airborne; the Incident was initially believed to have… pic.twitter.com/OirbU4M8JY