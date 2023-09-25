蛋價上漲！綠批在野猛攻進口蛋　他還原時間序：不該本末倒置

▲國內蛋價今起調漲2元，產地價45.5元、批發價55元重回歷史新高。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

進口雞蛋爭議連環爆，讓消費者聞之色變，搶買國產雞蛋，受到影響的國內蛋價25日起調漲2元，對此，綠營大批是在野黨近期猛攻進口蛋所致。媒體人黃揚明則在臉書還原蛋價上漲的時間序表示，當缺蛋成為常態，政府該做的是從結構面改變台灣蛋農的困境，無論是進口種雞、改善雞舍等，都比進口雞蛋這種短期措施更重要，不該本末倒置。

黃揚明指出，蛋價上漲，綠營側翼指責是在野黨亂打進口雞蛋導致，但把時間序拉長可以看到，這是9月第2次漲蛋價，前一次是9月3日宣布、4日起每台斤漲價3元，當時在野黨對進口雞蛋議題，還停留在討論超思這家神秘公司，農業部長陳吉仲的官位也很穩，進口雞蛋庫存也有上千萬顆，甚至很多廠商正接受畜產會委託洗選、加工進口雞蛋，還不是照樣漲蛋價。

黃揚明再提到，更何況，義美公司9月19日發聲明揭露因8月中旬缺蛋才採購進口雞蛋，也就表示缺蛋狀況一直都持續著，農業部卻把進口雞蛋放到過期，難道沒有貓膩？

對此，黃揚明強調，當缺蛋成為常態，政府該做的是從結構面改變台灣蛋農的困境，無論是進口種雞、改善雞舍等，都比進口雞蛋這種短期措施更重要，不該本末倒置，這樣永遠都解決不了缺蛋現象。他也補充，別忘了，若沒有對進口雞蛋加強力道監督，這幾天過期的最後一批巴西雞蛋，仍被廠商標示有效期限為10月初，在商場的貨架上販售呢！