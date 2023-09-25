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蛋價又漲「恐再掀蛋荒」　農業代理部長：會讓全民吃得到買得到

▲國產蛋爆搶購潮，國內蛋價重回歷史新高。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國產蛋爆搶購潮，國內蛋價重回歷史新高。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口雞蛋爭議連環爆，讓消費者聞之色變，搶買國產雞蛋，國內蛋價今（25日）起調漲2元，產地價45.5元、批發價55元重回歷史新高，傳統市場零售白蛋每斤破60元，通路平價蛋也出現搶購潮。農業部代理部長陳駿季今回應，目前國內生產量足以維持供需，也會用庫存滾動調節，一定會讓全國民眾吃得到蛋也買得到蛋。

陳駿季今前往台北郵件處理中心視察中秋節郵包檢疫流程，會前接受媒體聯訪。針對蛋價又重回歷史新高，他表示，尊重市場機制，但目前國內產量相對穩定，仍足以維持供需，對於年底前的雞蛋調度波動，已經做好準備，會用庫存做滾動產量調節，對於食品安全也全力把關，讓全國民眾都吃得到蛋，也買得到蛋。

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陳駿季說，政府從3月間開放12個國家進口雞蛋，就是為了彌補國內產量缺口，政府對於進口雞蛋會持續嚴格把關，確保民眾消費時不會有健康疑慮，但可惜近期有部分人士特地用不實訊息污衊進口雞蛋，讓消費者產生疑慮，這部分農業部會再持續跟外界溝通。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3375萬隻蛋雞投入生產，雞蛋每日生產量維持11萬5500箱（每箱約2百顆），距離國人每日需求量12萬箱，仍有約90萬顆供應缺口。

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