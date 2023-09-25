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法宣布撤軍！尼日軍政府稱「歷史性一刻」　瓦格納現身鄰國

▲▼法國總統馬克宏24日接受法國1台（TF1）和法國第2電視台（France 2）採訪。（圖／CFP）

▲法國總統馬克宏24日接受法國1台（TF1）和法國第2電視台（France 2）採訪。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

法國總統馬克宏24日宣布從尼日撤回1500名法國駐軍，並召回駐尼日大使，消息一出，尼日軍政府公開表示歡迎，更以「歷史性一刻」來形容。然而這加劇西方對俄羅斯在非洲影響力不斷擴大的擔憂，而此刻俄羅斯雇傭軍瓦格納已出現在尼日鄰國馬利（Mali）。

▲▼ 2023年9月2日，尼日首都尼阿美的示威民眾來到法國軍隊總部前抗議，要求撤軍。（圖／路透）

▲▼ 2023年9月2日，尼日首都尼阿美的示威民眾抬著覆蓋法國國旗的棺材，來到法國軍隊總部前抗議，要求撤軍。（圖／路透）

▲▼ 2023年9月2日，尼日首都尼阿美的示威民眾來到法國軍隊總部前抗議，要求撤軍。（圖／路透）

綜合半島電視台、路透等報導，自從尼日7月26日政變以來，有上千名民眾來到首都尼阿美（Niamey）示威抗議，包括一處有法國駐軍的軍事基地外。就在法國宣布撤軍之後，尼日軍政府迅速發出聲明歡迎法國撤出的決定。

「就在星期天，我們慶祝朝尼日主權邁出新的一步」，尼日軍政府透過國家電視台宣讀聲明時提到，這是歷史性一刻，表明尼日人民的堅定與決心。

馬克宏（Emmanuel Macron）拒絕承認發動政變的尼日軍政府合法性，不過法國接下來將與尼日政變領袖協調撤軍事宜，1500名駐軍將在今年底之前離開，法國駐尼日大使將在數小時內返國。

▲▼ 2021年6月5日，在尼日首都尼阿美，法國軍隊在基地維護幻影2000戰鬥機。（圖／CFP）

▲2021年6月5日，在尼日首都尼阿美，法國軍隊在基地維護幻影2000戰鬥機。（圖／CFP）

近年來，法國對其在西非的前殖民地影響力已有所減弱，且遭到當地民眾嚴厲批評，自從馬利、布吉納法索政變以來，法國駐軍就從這兩國撤出，削弱在該區域打擊伊斯蘭主義叛亂行動中可發揮的作用。

在尼日發動政變之前，該國一直是法國與美國的重要安全伙伴，美法把尼日當作打擊西非與中非沙赫爾地區（Sahel）打擊叛亂分子的基地。

法國如今在軍政府與民眾連續數周抗議示威的壓力之下退出，支持政變的示威者揮舞俄羅斯國旗，這加劇西方國家對於俄羅斯在非洲影響力不斷擴大的擔憂，擔心尼日可能效仿鄰國馬利，依靠瓦格納軍事武裝人員。

瓦格納除了現身馬利，目前還活躍於中非共和國及利比亞。依據西方國家的說法，瓦格納勢力也已進入蘇丹，儘管蘇丹否認這一點。

▼ 法國軍方先前公布照片，顯示俄羅斯雇傭士兵現身馬利北部。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 法國軍方公布未註明日期的照片，顯示俄羅斯雇傭士兵現身馬利北部。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 法國軍方公布未註明日期的照片，顯示俄羅斯雇傭士兵現身馬利北部。（圖／達志影像／美聯社）

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