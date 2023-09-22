隱藏版蛋黃酥不外賣！甜美法國學生親手做　烙中文：好吃我喜歡

記者唐詠絮／彰化報導

中秋節要到了，家家戶戶團圓吃月餅，員林農工食品加工科的學生，也在實習課一起做月餅，一名來自法國交換生、16歲高中生莉莉，來到台灣上課只有1個月，今天與烘焙班學生一起做月餅，親自品嘗自己手做蛋黃酥，不停的說「好吃」，也讓台灣學生從中認識法國文化，是一場很棒的體驗。

▲員林農工法國交換生莉莉手做蛋黃酥。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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莉莉身高172公分，戴著眼鏡有著甜美笑容，是扶輪社安排的交換生，來到員林農工就讀超過一個月，校方安排實習課程，尤其即將過中秋節，與烘焙班學生一起做蛋黃酥，自己做酥皮，包蛋黃與做烘焙，這些體驗都讓她留下很深刻的印象，而她的出現，同時也可讓學生師生認識與學習法國文化。

▲員林農工法國交換生莉莉(中)手做蛋黃酥。

員林農工每年在中秋節前一周，自製月餅千盒，餅皮酥有層次感，內餡甜而不膩，蛋黃透著香氣，獨特的口感令人難以忘懷，但只獨賣給校內教職員，還會送給弱勢家庭，莉莉與學生一起做月餅，第一次做蛋黃酥，讓她感到相當的有趣，剛開始還有點靦腆，因為只會說法文，還不太會說中文，在老師學習教導下，雖然只能用手機翻譯法文，但做出來的蛋黃酥可是相當美味。

莉莉手裏拿著蛋黃酥，自己親手做的蛋黃酥，感到很有成就感，老師與學生都為莉莉加油，一顆小小的蛋黃酥，吃在嘴裏感覺很香很酥，裏面包著同學滿满的關懷，更有成就感，讓她直喊「好吃」、「我喜歡」。

▲▼員林農工法國交換生莉莉(中)手做蛋黃酥。

