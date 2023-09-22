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他穿飛鼠裝滑翔！　4.2m高空跳出瞬間「撞上機翼」斬首慘死

▲▼滑翔,飛鼠裝,極限運動。（圖／CFP）

▲法國男子加利在進行極限滑翔運動撞上機翼身亡。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

法國40歲男子加利（Nicolas Galy）在2018年進行極限滑翔運動時，不慎在跳出艙外時與飛機的機翼相撞，導致他頸部斷裂，如同遭斬首，在高空中瞬間身亡。飛機駕駛如今面臨過失殺人指控，但他堅稱自己並無過失，是加利偏離路線才會導致憾事發生。

根據《每日郵報》報導，加利2018年7月搭乘由現年64歲的阿蘭（Alain C）所駕駛的單引擎飛機，準備從法國南部凱爾西地區布洛克鎮（Bouloc-en-Quercy）上空進行「飛鼠裝滑翔」運動，當時加利從1.4萬英呎（約4267公尺）高空跳下飛機，但短短20秒後就發生悲劇。

加利跳出艙外後直接與飛機的機翼相撞，他的頸部遭到重擊，如同遭到斬首，在空中身首分離當場死亡。事後，阿蘭被控過失殺人，而他也在法院上堅稱，自己沒有做錯任何事，「這是我生命中的一場悲劇，但我沒有做錯事。」

阿蘭指出，加里自稱擁有226次跳傘經驗，「但他卻沒有按照預期路線飛行，他不該出現在那條飛行路線上，他和飛機平行，這不是我的責任，我的飛行路線是合理的。」

不過，阿蘭並非完全無過失，根據調查，法國航空當局因阿蘭的健康狀況，限制了他的飛行權限，所以他當時駕駛飛機時的執照是無效的。

目前檢察官要求法庭判處阿蘭12個月緩刑和1萬歐元（約台幣34萬元）罰款，預計11月會做出裁決。

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