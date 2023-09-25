民進黨：賴清德不適用公務人員請假規則　跟連戰一樣

▲綠營主張賴清德沒有請假的問題。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市府周末宣布市長侯友宜請假至年底，遭綠營砲轟「落跑」，但國民黨主席朱立倫反嗆民進黨主席、副總統賴清德從來不請假，每天都在跑選舉行程。對此，民進黨發言人張志豪今（25日）重申，副總統全時間執行《憲法》所賦予的職權，不適用公務人員請假的規則，包括前副總統連戰、呂秀蓮任內競選時都是如此。

張志豪今天上午在民進黨中央記者會後接受媒體聯訪說，「朱主席不是最愛講《憲法》嗎？怎麼要幫侯友宜轉移焦點的時候，轉移他請長假的焦點的時候，連基本的、副總統被《憲法》的職權都刻意忘記？」

張志豪說，依照《憲法》的精神，總統本身就是「憲政機關」，副總統則是備位元首，全時間執行《憲法》所賦予的職權，這很清楚，沒有請假的問題，也不適用公務人員請假的規則。

張志豪表示，請朱立倫注意，過去包括前副總統連戰參選總統，以及前副總統呂秀蓮搭配前總統陳水扁競選連任，都是循此憲政上的規則，也沒有請假的疑慮，此外，賴清德作為副總統，儘管他正在參選下一任總統，但是一切不管是選務還是公務，都是以公務為優先，包括在8月間奉總統蔡英文指示，擔任特使前往巴拉圭來出席新任總統就職，賴副總統也放下所有選務行程，全心準備執行這樣一個重大任務。

張志豪補充，奉勸朱立倫，不要忘記自己過去在請假、選總統的時候，當時也跟侯友宜一樣，也在TVBS的民調居六都首長最後一名。