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社會 社會焦點 保障人權

緊鄰明揚爆炸現場600m！前進國小空氣監測無異常　今正常上班課

記者吳世龍、劉人豪／高雄報導

屏東科技園區「明揚國際」廠房22日發生爆炸，釀9死、逾百傷，而鄰近工廠約600公尺外的前進國小也受到波及，強烈的爆炸衝擊波導致校內窗戶玻璃碎裂。對此，校長李國賢指出，昨(24日)完成所有受損玻璃的修更換，也無落塵現象，經監測後空氣無異常，因此宣布今(25日)正常上課上班，同時也向不幸殉職的消防人員誠摯地致敬。

▲▼ 前進國小 。（圖／校方提供）

▲前進國小離爆炸現場約600公尺，經打掃更換受損窗戶後，今正常上課。（圖／校方提供）

▲▼屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房爆炸大火，導致4警消殉職。（圖／記者湯興漢攝）

▲屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房爆炸大火，導致百人重大死傷。（圖／記者湯興漢攝）

工廠發生爆炸後，距離約600公尺外的校園也受到衝擊波波及，校舍紗窗當場被震落，玻璃也被震破碎裂，校方考量學童安全，緊急宣布23日停班停課一天。

▲▼ 前進國小 。（圖／校方提供）

▲前進國小經清理後，今正常上課。（圖／校方提供，下同）

李國賢表示，在廠區火勢撲滅後，學校已無落塵現象，學校緊急召集6位老師到學校協助打掃碎玻璃、維修更換，也通知廠商前來處理，檢視相關電器、器材、校園地設備等所有設施設備均正常無疑慮；案發後縣府也於23日協調災害處置小組到校駐點監測空氣，確認沒有異常。

▲▼ 前進國小 。（圖／校方提供）

▲▼ 前進國小 。（圖／校方提供）

李國賢指出，今前進國小正常上課，學校周遭發生重大災害事件，對不幸受災者表達關懷與祝禱，希望他們能度過難關，早日康復，也特別向不幸殉職的消防人員誠摯的致敬，「我們的社會因為有這麼多偉大的人辛苦奉獻，才得以安居樂業，我們心懷感恩」，同時學校也會再加強防災教育與學生危機意識，培養學生防災與自救的能力。

▲▼ 前進國小 。（圖／校方提供）

▲▼ 前進國小 。（圖／校方提供）

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