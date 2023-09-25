最英勇背影！明揚還有1失聯　10多名義消整裝「自主投入搜救」

記者吳世龍、莊智勝／屏東報導

屏東明揚科技國際公司廠房22日傍晚發生爆炸，截至目前為止釀成9死、107傷、1失聯慘劇，其中殉職的4名勇消中，除陳柏翰因遺體不完整、且碳化嚴重，檢體中難以採集DNA，其他勇消均已確認身分。由於目前還有一名明揚員工失聯、且可能還有陳柏翰遺骸未尋獲，因此今(25日)屏東縣義消約10多人自主到場協助搜救行動。

▲10多名義消今早攜帶裝備自主加入搜救行動。（圖／記者吳世龍攝）

明揚惡火數次爆炸釀成慘劇，造成4名勇消殉職、至少5名員工死亡，是近年最重大火警，昨(24日)原本以為失聯者遺體均已尋獲，但經採檢DNA化驗後，才發現其中一具屍骸竟「非人類」，因此確認目前尚還有1人失聯。

此外，殉職的4名勇消中，賴俊儒、鍾吉垣、施寶翔3人遺體均透過DNA採檢確認身分，但陳柏翰因遺體不完整，且碳化較嚴重，因此檢體中採不到DNA進行比對。屏東地檢署檢察長陳盈錦昨表示，為求慎重，鑑識人員將持續全力以各種方式採樣，務必做好最後還原工作。

24日晚間9時42分許，明揚現場也傳出尋獲勇消陳柏翰部分骨骸，搜救人員立即用擔架抬出，並送往殯儀館。由於目前現場尚有1明員工失聯，且可能還有陳柏翰部分遺骸，搜救行動仍持續進行中。由於連日滅火、搜救，消防員人力緊張、且早已疲憊不堪，今早屏東縣義消約10多人自主性到場協助，並帶上裝備準備投入搜救、替換人力下場，讓現場消防員能夠稍事休息。

▼現場多名義消整裝，準備投入行動，替換消防人力，維持搜救量能。（圖／記者吳世龍攝）