10死悲劇「明揚要負最大責任」　消防專家揭5疑點

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社會 社會焦點 保障人權

10死悲劇「明揚要負最大責任」　消防專家林金宏揭5疑點

記者黃翊婷／綜合報導

高球代工廠「明揚科技」屏東廠房爆炸事件造成10死、107傷，消防專家林金宏今日（25日）凌晨2時許在臉書發文提出5個疑點並表示，每當有消防人員罹難被檢討最多的永遠是消防機關，這次的爆炸事件明揚應負最大責任，「我認為這個悲劇的源頭都指向明揚的安全管理及教育訓練。」

▲▼屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房爆炸大火，導致4警消殉職。（圖／記者湯興漢攝）

▲明揚屏東工廠大火造成10人死亡。（圖／記者湯興漢攝）

林金宏提到，事件發生之後看到有人討論「消防裝備缺乏及老舊、消防預算應該要充裕、局長應該要有專業、消防應該要組工會」等議題，心中很是感慨，因為每當有消防人員罹難，被檢討最多的永遠都是消防機關，雖然他認同這些議題都有討論空間，政府也應該重視，但在這樣的火場中，新的裝備是否就能抵擋住爆炸威力、給予足夠人力是否就能讓殉職的同仁全身而退，文不對題的討論只會模糊焦點，反而找不到避免悲劇的策略。

林金宏認為，火災檢討像治病，對症下藥才能活命，「屏東爆炸發生之後，很多媒體朋友問我，誰應該負最大責任？我的答案是明揚。」火災發生之後，他覺得有5個疑點需要關注，詳細如下：

1、17：30報案，但真實火災是幾點發生？
2、這麼多員工受傷是發生在什麼時候？
3、為什麼火災發生之後，會有這麼多員工受困火場？
4、工廠發現火災之後，到底做了哪些應變？
5、應變的過程有無瑕疵？

林金宏提到，在大家檢討消防機關時，他更想知道明揚在安全工作上投入的人力、裝備、預算及消防專業情況，可惜找不到答案，「我認為每一條人命都是平等的，當大家把如何保護消防人員，當作唯一焦點來討論，那明揚哪些不幸罹難的員工，又該誰來保護？」他相信如果明揚預防做得好，不要發生火災，或是初期應變得當，不要讓災情擴大，員工及消防人員罹難的悲劇就不會發生。

▲▼ 屏東明揚大火，24日上午6時許找到的罹難員工家屬前往招魂。（圖／記者湯興漢攝）

▲罹難者家屬前往現場招魂。（圖／記者湯興漢攝）

林金宏直言，明揚沒有告知相關危險物品資訊，讓消防人員踏入死亡陷阱，這才是當下最應該要求企業改善的重點，「我一直無法理解，為什麼很多人關注的焦點是消防救災，而不是企業防災。我認為這個悲劇的源頭都指向明揚的安全管理及教育訓練，這麼多明揚應該要檢討及關注的事項，為什麼不是討論的焦點，反而英勇救災的消防機關成為檢討對象。」

最後，林金宏表示，他贊成消防機關補充人力、增加預算、重視消防人員的設備及權益，但他不認同將這些議題當成這次事件消防人員罹難的主因，行政院在考慮讓消防人員組工會的同時，應該也要立即要求企業老闆重視消防安全管理及教育訓練，並要求揭露執行成果及狀況，屏東這場爆炸目前還有很多問題沒有釐清，「在不瞭解病症前，就急著找特效藥，可不可能藥到命除，而不是藥到病除。」

屏東爆炸，讓我睡不著覺...

林金宏的消防天地發佈於 2023年9月24日 星期日

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